Remaniement: Lachgar frappe à la porte de la majorité gouvernementale

L’Union socialiste des forces populaires (USFP) vient d’appeler ouvertement à un remaniement gouvernemental, en faisant part de sa volonté d’intégrer le prochain Exécutif. C’est le message véhiculé par le premier secrétaire du parti de la Rose, Driss Lachgar, lors de la dernière réunion du bureau politique de l’USFP.

En effet, il a clairement fait allusion à l’éventuelle intégration de son parti au gouvernement en cas de remaniement, en se contentant d’un seul poste ministériel, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du week-end des 9 et 10 septembre.

«La tension sociale engendrée par la cherté des prix demande une reconfiguration politique», a dit le premier secrétaire de l’USFP, faisant allusion à un remaniement, «en intégrant au gouvernement un parti politique de l’opposition», expliquent les sources du quotidien. Les propos du premier secrétaire de l’USFP ont été traduits dans le communiqué rendu public à l’issue de la réunion du bureau politique.

Le même message politique a été également véhiculé devant le quatrième Forum national du secteur estudiantin ittihadi, en soulignant que «lorsque l’USFP évoque le remaniement, c’est qu’il tire la sonnette d’alarme». Et pour appuyer sa thèse et convaincre les autres, «le premier secrétaire de l’USFP s’est référé au dernier discours royal adressé par le roi à la nation à l’occasion de la fête du Trône, quand le souverain a souligné le principe de «Sérieux» qui devrait cadrer toutes les actions», indiquent les mêmes sources.

Dans ce sillage, le premier secrétaire du parti de la Rose estime que «le message serait adressé au gouvernement en vue de renforcer ses rangs par de vraies compétences, et non par des ministres incapables de lire les réponses écrites à des questions au parlement», ajoutent les mêmes sources.

Mais du côté de la majorité gouvernementale, le message de Driss Lachgar n’aurait pas été bien reçu. «Le gouvernement dispose d’une majorité confortable au parlement et n’a pas besoin de renforcer ses rangs par un quatrième parti politique, en vue de préserver l’équilibre entre l’opposition et la majorité», a déclaré au quotidien une source de la majorité gouvernementale. La même source précise que «si le remaniement est opéré, il ne sera que technique et non pas politique». La réponse du berger à la bergère est claire.