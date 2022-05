© Copyright : DR

Kiosque360. Où en est-on avec l’élaboration du tant attendue du Registre social unifié? Le processus avance très bien, selon le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, et le RSU sera fin prêt dans les délais précédemment fixés, rapportent les quotidiens Al Ahdath Al Maghribia et Assabah dont est tirée cette revue de presse.

Dans son édition du mercredi 1er juin, le quotidien arabophone Al Ahdath Al Maghribia, écrit que le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a été questionné lundi dernier au parlement sur le bilan d’étape de la mise sur pied du Registre national unifié (RSU) qui vise le ciblage précis de la populations éligible à l’aide sociale directe de l’Etat. Selon lui, ce processus a été quasiment bouclé dans la région de Rabat-Kénitra, où 120.000 personnes ont été inscrites après cinq mois successifs de recensement, et dont l’exemple va être progressivement généralisé aux autres régions du pays.

Considéré comme l’un des chantiers-phares du quinquennat du gouvernement Aziz Akhannouch, le projet royal du Registre social unifié sera a mis en place dans les délais fixés auparavant, a rassuré Abdelouafi Laftit. Ce dernier, explique Al Ahdath Al Maghribia, a également précisé que le recensement général de la population va permettre de compiler toutes les données personnelles des Marocains et étrangers résidant au Maroc, et servira également au RSU. Ces données seront traitées par un logiciel informatique en vue de leur enregistrement, archivage et mise à jour éventuelle.

Le RSU a pour objectif de mieux cibler les personnes éligibles aux programmes d’aide sociale que l’Etat compte mettre en œuvre à l’avenir de façon efficace, en vue de venir en aide aux populations nécessiteuses, comme les personnes n’ayant aucune source de revenu ou cellles sans emploi. Ces catégories vont également bénéficier de la généralisation de la couverture sociale.

Pour sa part, le quotidien Al Akhbar ajoute que le gouvernement vient d’adopter un nouveau décret généralisant le RSU, et qui entre dans le cadre de la mise en œuvre de la loi 72-18 relative au système de ciblage des bénéficiaires de programmes d’appui social et la création de l’Agence nationale des registres. Cette agence, placée sous la tutelle du ministère de l’Intérieur, comprend également les représentants de plusieurs départements (Finances et économie, Administration de la Défense nationale, Agriculture, Solidarité et développement social, Haut commissariat au plan…). Son rôle est de fixer avec précision, à travers un identifiant numérique fiable, toutes les familles éligibles aux aides sociales directes de l’Etat.