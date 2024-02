Région de Laâyoune-Sakia El Hamra: des parlementaires et des élus «gèlent» leur adhésion au PAM

Deux semaines seulement après la tenue du congrès du PAM, des élus au Parlement et ceux de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra ont annoncé le «gel» de leur adhésion à ce parti.

Dans une pétition, les contestataires expliquent les raisons de cette décision: les «dirigeants du parti ont essayé de minorer le rôle et l’efficacité des élus de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, directement après l’obtention par le parti d’un siège parlementaire représentant la circonscription locale de Laâyoune et un autre représentant cette circonscription régionale».

Ils ont aussi indiqué que c’était la première fois que le PAM décrochait des sièges au conseil communal de cette ville, relaie Al Ahdath Al Maghribia de ce lundi 26 février 2024.

Selon ces mêmes signataires, «depuis sa création le PAM n’a jamais dépassé le seuil électoral en vigueur, jusqu’à ce que le parlementaire Sidi Mohamed Salem El Joumani ait rejoint le parti en 2016».

Depuis, l’espoir d’un changement a grandi parmi une grande partie de la population de Laâyoune, qui a commencé à adhérer aux orientations du parti, sauf que selon eux, «les militants ont constaté [l’existence d’]un grand fossé entre le PAM en tant que projet politique auquel nous avons tous adhéré, et [ce même parti], réduit à quelques idées et [à] des comportements (...) aux antipodes de la pratique démocratique».

Al Ahdath Al Maghribia explique aussi que les signataires de cette lettre ont exprimé un souhait: que le PAM retrouve son esprit d’autrefois, et les orientations qui en ont fait le parti pour lequel votent un grand nombre de Marocains.

Le PAM «doit adopter une approche territoriale qui préserve la dignité de tous les Marocains en devenant un facteur de soutien et non d’entrave à ses militants et ses élus dans les combats qu’ils mènent contre les ennemis de la nation», ont-ils aussi écrit.

La liste de ces signataires comprend Lalla Haja El-Joumani, une élue au Parlement, plusieurs membres du conseil de la commune urbaine de Laâyoune et de cette région administrative, de même que des membres de l’organisation des femmes du PAM.