Kiosque360. Répondant aux questions orales des députés, le ministre de l’Éducation nationale, Chakib Benmoussa, a évoqué la toxicomanie dans les écoles, la déperdition du temps scolaire et le plafonnement des prix dans l’enseignement privé. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath.

Le ministre de l’Éducation nationale, Chakib Benmoussa, a indiqué que les services de son département travaillaient, en coordination avec les forces de sécurité, à surveiller les alentours des écoles afin de lutter contre toutes les formes de criminalité. En effet, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du mercredi 11 mai, le ministre est intervenu, lundi dernier, devant la Chambre des représentants lors de la séance plénière hebdomadaire consacrée aux questions orales. Répondant à une question du groupe parlementaire du RNI sur le phénomène de la toxicomanie à l’intérieur des établissements scolaires, le ministre a souligné que son département avait opté pour la sensibilisation, à travers les programmes scolaires, contre la vente et la consommation de drogues.

Chakib Benmoussa a insisté sur l’importance de conjuguer les approches éducatives et répressives, aux abords des écoles, en coordination avec les autres partenaires, plus particulièrement les associations des parents d’élèves et les services de sécurité. Répondant à une question centrale sur la déperdition du temps scolaire suite aux grèves répétitives des enseignants contractuels, le ministre a indiqué que son département avait mis en place plusieurs formes de soutien éducatif tout au long de l’année scolaire.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte que le ministre a notamment cité l’accompagnement intégré dans les classes et le soutien institutionnel en dehors du temps d’apprentissage dans les établissements, ainsi que l’accompagnement intensif pour le rattrapage. Benmoussa ajoute que d’autres mesures ont été prises, notamment l’organisation de l’opération de soutien dans les matières comptant pour les examens unifiés et régionaux aux niveaux diplômants. Sans oublier, poursuit-il, la diversification des programmes de soutien et la mobilisation de partenaires comme les parents d’élèves et les comités régionaux de l’INDH, tout en tirant profit de l’expérience des enseignants à la retraite et en investissant dans le programme Awrach.

Répondant à une question posée par le RNI sur le plafonnement des frais scolaires dans les écoles privées, le ministre a indiqué que ces établissements étaient soumis à la loi de la concurrence. D’ailleurs, un rapport publié dernièrement par le Conseil de la concurrence considère que la liberté des prix garantit la diversification, la qualité et le développement de l’enseignement. De même, elle encourage l’investissement dans ce secteur, conclut le ministre.