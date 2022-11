© Copyright : AFP

VidéoLes adouls du Maroc ont chassé, ce vendredi 4 novembre 2022, à Rabat, Mohamed Ziane de leur sit-in. N’ayant aucun lien avec la profession, il cherchait comme d’habitude un coup médiatique que rien ne justifie. Triste sort.

Mohamed Ziane, l’ex-ministre, l’ancien avocat et chef de parti déchu, donne encore la preuve que c’est un homme fou à lier. Ayant tout perdu, il semble qu’il a aussi perdu la raison, une fois pour toutes.

Ce vendredi 4 novembre à Rabat, l’Ordre national des adouls organisait un sit-in pour protester contre les mesures fiscales les concernant, contenues dans le projet de loi des finances de 2023.

Mais voilà qu’un intrus s’incruste dans leurs rangs. Mohamed Ziane a surgi de nulle part pour prendre part à une manifestation où il n’avait strictement rien à faire. Ou plutôt si: le défenseur des causes perdues, et/ou farfelues, était à la recherche d’un micro ou d’une caméra pour donner une déclaration ou s’offrir un live à déguster lors de ses longues journées et soirées à se tourner les pouces.

Sauf que les adouls, des gens sensés et très regardants quand on touche à leur profession, ne l’entendaient pas de cette oreille. Ils ont empêché l’intrus, gentiment mais fermement, d’aboyer dans les quelques crachoirs qui lui étaient tendus et l’ont poussé à faire place nette.

Mais qu’aurait pu débiter comme inepties, cette fois encore, un homme qui a perdu tout repère? Facile à deviner. Un complot ourdi par le Makhzen contre les adouls?

On peut multiplier les scénarios à l’infini en puisant dans un charabia qui ne convainc personne sauf Mohamed Ziane et une petite bande de refuzniks égarés au Maroc, comme ailleurs. Au propre comme au figuré.