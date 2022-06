Nasser Bourita et de son homologue saoudien, le prince Faisal bin Farhan Bin Abdellah Al-Saoud, lors de la 13e session de la commission mixte de coopération politique et économique, jeudi 16 juin 2022, à Rabat.

Le Maroc, par la voie de son ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a invité l’Arabie saoudite à contribuer «davantage au développement économique» du Royaume, lors de la 13e session de la haute commission mixte de coopération politique et économique, tenue ce jeudi 16 juin 2022, à Rabat.

Les travaux de cette 13e session de la haute commission mixte maroco-saoudienne, une instance qui ne s’était pas réunie depuis neuf ans, se sont déroulés ce jeudi 16 juin 2022, au siège du ministère marocain des Affaires étrangères à Rabat, sous la présidence de Nasser Bourita et de son homologue saoudien, le prince Faisal bin Farhan Bin Abdellah Al-Saoud, en présence de nombreux experts des deux pays.

Sur le volet politique, le Maroc a notamment salué, «le ferme soutien saoudien à l’intégrité territoriale du Maroc», et à la marocanité du Sahara. Rabat a aussi réitéré sa «solidarité absolue avec l’Arabie saoudite et son soutien constant à toutes les mesures prises pour protéger la sécurité et la stabilité de ce pays».

De son côté, le chef de la diplomatie saoudienne a évoqué «la convergence de vues des deux pays au sujet d’un ensemble de questions arabes et internationales.

Sur le plan économique, le ministre Nasser Bourita a estimé que le niveau des relations bilatérales reste en «deçà des potentialités et du partenariat exemplaire qui existe entre les deux pays».

Le chef de la diplomatie marocaine a, dans ce sens, invité les hommes d’affaires et acteurs financiers et commerciaux saoudiens à s'impliquer davantage dans les grands chantiers économiques du Maroc. «Le Maroc invite à cet égard, les parties concernées en Arabie saoudite à soutenir et à accompagner les grandes réformes et les projets prioritaires de développement que le Royaume du Maroc a initiés sur instructions du roi Mohammed VI», a déclaré Nasser Bourita.

En tête de ces chantiers, a-t-il ajouté, figurent le Nouveau Modèle de développement et la relance économique post-Covid-19. «Nous invitons également ces parties à se pencher sur la contribution des fonds d’investissement saoudiens (dans les diverses activités) du fonds d’investissement Mohammed VI».

Ces diverses activités du Fonds Mohammed VI, selon le ministre, sont dédiées «à encourager et à financer des projets d’investissement dans les secteurs de la restructuration industrielle, de l’innovation, du développement durable, de la promotion de la petite et moyenne entreprise ainsi que de l’agriculture, des infrastructures de base et du tourisme.