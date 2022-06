© Copyright : Brahim Mousaaid / Le360

La première réunion des Etats africains atlantiques, dont les travaux se sont tenus ce mercredi 8 juin 2022 à Rabat, a conduit à la décision de réactiver le secrétariat permanent de la Conférence en établissant son siège dans la capitale du Royaume du Maroc, a indiqué un communiqué officiel.

«Les ministres des Etats africains atlantiques ont décidé d’instituer le processus africain atlantique de Rabat pour le renforcement de la coopération entre les Etats», a précisé le communiqué. Et afin d’assurer la coordination des groupes de travail (politique et sécurité, économie bleue, et défis maritimes et environnement) et la mise en œuvre des décisions adoptées par la Conférence, les 22 ministres ont convenu de réactiver le secrétariat permanent de la Conférence, basé à Rabat (Maroc), chargé de coordonner les actions et de préparer les réunions. Le secrétariat permanent agira, également, comme une plateforme d’échanges sur les défis et les opportunités dans l’espace africain atlantique.

Les trois groupes de travail sont présidés respectivement par le Nigéria, le Cap-Vert et le Gabon. Au terme de cette première conférence, le ministre des Affaires étrangères du Maroc, Nasser Bourita, du Nigéria, Geoffrey Onyeama, du Cap-Vert, Riu Alberto Figueiredo Soares et du Gabon, Michael Moussa Adamo, ont qualifié de «succès» les travaux de cette première conférence qui a appelé à relever plusieurs défis dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, la piraterie maritime, les trafics de drogues et de médicaments, ainsi que les conséquences du changement climatique dont souffrent les pays insulaires vulnérables.

La pollution maritime et les pillages des ressources figurent aussi parmi les préoccupations des Etats riverains de l’océan Atlantique. Les ministres des Etats africains atlantiques ont par ailleurs affirmé que les Etats de la région ont la responsabilité première du renforcement des capacités des structures étatiques, de la défense de l’unité nationale et de l’intégrité territoriale, en termes de droit international.

Ils se sont également engagés à poursuivre leurs échanges de coopération et de coordination appelant à un dialogue politique et de sécurité axé autour des thématiques de lutte contre le terrorisme, contre la criminalité transnationale organisée dans toutes ses formes, la piraterie maritime, le trafic des migrants et les prises d’otage en mer. Ils ont aussi appelé à des échanges approfondis pour saisir les opportunités dans les secteurs de l’économie bleue, de la connectivité maritime, et de l’énergie, ainsi qu’à des concertations continues pour relever les défis environnementaux.

Pour ce faire, les ministres des Etats africains atlantiques ont décidé d'établir 3 groupes thématiques, chargés du dialogue politique et de sécurité; de l’économie bleue, de la connectivité maritime, et de l’énergie; et enfin du développement durable et de l’environnement. Ainsi, 3 chefs de file ont été désignés pour diriger les 3 groupes thématiques, respectivement, le Nigéria, le Gabon et le Cap-Vert.

Les 22 ministres et représentants ont, en outre, appelé à renforcer la coopération transatlantique avec les Etats riverains de l’Atlantique, notamment avec les pays d’Amérique latine.

Au terme de leurs discussions, les participants ont décidé de tenir une 2e réunion ministérielle des Etats africains atlantiques, qui aura lieu au Royaume du Maroc. De même, les ministres des Etats africains atlantiques ont décidé de se retrouver en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, en septembre 2022.