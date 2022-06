© Copyright : Brahim Moussaaid / Le360

Les ministres des Etats africains atlantiques ont salué, mercredi 8 juin 2022, à Rabat, la vision du roi Mohammed VI pour faire de l’espace africain atlantique, un cadre de coopération interafricaine pragmatique et opportune.

Les ministres des Etats africains atlantiques ont aussi salué, dans une déclaration sanctionnant les travaux de leur première réunion tenue à Rabat à l'invitation du Maroc, l’engagement du Souverain pour réactiver ce cadre géostratégique de concertation entre les pays africains atlantiques.

Après avoir souligné que cette réunion se tient dans un contexte régional et international très particulier et plein de défis pour les pays de la région, les ministres ont réaffirmé leur ferme volonté de poursuivre le dialogue autour de principes communs, d'enjeux partagés et d'intérêts convergents en vue de faire de l’espace africain atlantique une zone de paix, de stabilité et de prospérité partagée.

Reconnaissant le potentiel politique, économique et sécuritaire que recèle l’espace africain atlantique, les ministres ont exprimé leur profonde préoccupation quant aux menaces de plus en plus complexes posées par le terrorisme, le crime transnational organisé et la piraterie maritime; l’acuité des défis environnementaux et leurs conséquences sur la sécurité alimentaire et les flux humains; ainsi que les enjeux de développement économique et humain, de compétitivité et d’attractivité.

Les ministres des États africains atlantiques ont convenu de réactiver le Secrétariat Permanent de la Conférence, basé à Rabat, chargé de coordonner les actions et de préparer les réunions.

Dans la "Déclaration de Rabat", les ministres Africains Atlantiques ont souligné que le Secrétariat Permanent de la Conférence agira également comme une plateforme d’échange sur les défis et les opportunités dans l’espace Africain Atlantique.

Ils ont de même décidé d'instituer le processus africain atlantique de Rabat pour le renforcement de la coopération entre les États. Les ministres ont, par ailleurs, appelé à renforcer la coopération transatlantique avec les États Riverains de l'Atlantique, notamment avec les pays de l’Amérique latine.

Tenue avec la participation de 21 pays de la façade atlantique, dont une quinzaine représentés au niveau ministériel, cette première réunion ministérielle des Etats africains atlantiques constitue une occasion de concevoir une vision africaine commune sur cet espace vital, de promouvoir une identité atlantique africaine et de défendre d'une seule voix les intérêts stratégiques du continent.

Ses travaux se sont articulés autour de trois thématiques à savoir, «Dialogue politique, de sécurité et de sûreté», «Economie bleue et connectivité» et «Environnement et énergie», rappelle-t-on.