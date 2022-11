© Copyright : Anas Zaidaoui / Le360

VidéoMohamed Ouzzine, grand favori pour succéder à Mohand Laenser à la tête du secrétariat général, a été vivement félicité par les militants lors de l’ouverture, ce vendredi 25 novembre 2022, du 14e congrès du Mouvement populaire (MP) dont la session se tient sous le nom de Mahjoubi Aherdane, le fondateur charismatique du MP.

A l’ouverture du 14e congrès du MP, les orateurs, dont Driss Sentissi, président de la commission préparatoire du congrès, Mohand Laenser secrétaire général sortant, et Abdelilah Benkirane, numéro un du PJD, ont rendu un vibrant hommage à Mahjoubi Aherdane, «ancien résistant, grand commis de l’Etat, écrivain et artiste», décédé il a y deux ans.

Pour rappel, Mohamed Ouzzine, député et enfant du MP, a été cité par les militants comme le grand favori pour briguer un premier mandat à la tête du MP, alors que concoure à ses côtés une seconde candidature de Driss Zouini, un outsider jouant «le lièvre» de Ouzzine, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports. L’opération de vote, presque formelle, aura lieu samedi en fin de matinée, après que les congressistes auront adopté le nouveau règlement et le statut intérieur du parti.

Si Mohamed Ouzzine prend demain le flambeau du secrétariat général du MP, Mohand Laenser restera, quant à lui, le véritable moteur et guide des harakis puisqu’il continuera à diriger, dans l’ombre, ce parti à l’idéologue libéral, centriste et solidaire. Pour accomplir cette tâche, le 14e congrès a décidé de créer un conseil de la présidence où siègera Mohand Laenser.

Ce conseil, dont l’organigramme sera approuvé samedi, sera composé de quatre autres «sages» comprenant notamment Saïd Ameskane et Mohamed Fadili.

Lors de ce premier jour de congrès tenu sous le thème «Fidélité au Maroc des institutions», Mohand Laenser et Driss Sentissi ont plaidé pour le développement du monde rural et la langue amazigh, deux des revendications capitales du MP, alors que le Maroc traverse une crise complexe avec «la sécheresse, la flambée des prix dont les hydrocarbures, et la baisse du pouvoir d’achat des citoyens».

Le MP a ouvert son 14e congrès en présence de représentants de plusieurs partis politiques marocains. Le RNI, en l’absence de Aziz Akhannouch testé positif au Covid-19 il y a une semaine, s’est fait représenter par Mohamed Aujjar et Mustapha Baitas, tous les deux membres du bureau politique, alors que le PAM a dépêché son ministre de l’Emploi, Younes Sekouri. Le PJD était représenté par son numéro un, Abdelilah Benkirane, et le PPS par Charafat Afilal. Quant à l’Istiqlal, la représentation a été confiée au secrétaire général du mouvement de la Jeunesse, Othmane Tarmounia.