Le Mouvement Populaire tiendra son congrès les 25 et 26 novembre au complexe Moulay Abdallah à Rabat pour renouveler ses instances et élire son nouveau secrétaire général. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du week-end (19 et 20 novembre), qu’un membre actif du parti a indiqué que d’importants amendements ont été apportés au poste du patron du MP. L’objectif étant de lui accorder plus de prérogatives pour prendre des décisions relatives aux élections et à l’arbitrage au sein du parti. La même source indique que ce poste est taillé sur mesure pour le leader des Harkis Mohand Laenser qui dirige le parti depuis des décennies.

Les observateurs se concentrent sur plusieurs noms qui se disputent le leadership du parti. Mais tous ceux qui connaissent l'habileté de Laenser savent que le dernier mot lui reviendra. A quelques jours de la date du congrès, la commission préparatoire n’a pas encore révélé la liste des demandes de candidatures au poste de secrétaire général du MP. Parmi les éventuels postulants, on trouve l’ex-ministre et député Mohamed Ouzzine, qui a entamé sa campagne au sein des sections et des membres du parti.

Le quotidien Al Akhbar souligne que l’autre candidat potentiel serait l’ex-ministre Mohamed Moubdi. Cependant, un membre du bureau politique indique que sa candidature sera certainement rejetée étant donné l’embarras que pourrait causer au parti les dossiers judiciaires le concernant toujours en cours devant les tribunaux. Mais Moubdi n’en démord pas, affirmant que: «Personne n’a le droit d’exclure un nom ou de parler au nom des membres du parti. Les préparatifs du congrès se déroulent de manière consensuelle pour choisir la personne appropriée pour diriger la prochaine étape».

Certains militants considèrent que la candidature des ex-ministres Mohamed Hassad et Saaid Amzazi à ce poste contribuera à renforcer la présidence du parti avec une direction plus efficace. D’autres estiment que ces propositions n’ont pas pu réaliser de percées au sein de la direction qui contrôle les préparatifs du congrès. Un autre dirigeant souligne que les amendements apportés au statut et au règlement intérieur pour contrôler le congrès n’est pas une invention propre à Mohand Laenser. Dans la plupart des congrès tenus dernièrement, le leader a eu le dernier mot en se taillant un costume sur mesure de dirigeant indispensable.