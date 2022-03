© Copyright : DR

Kiosque360. Le gouvernement espagnol a décidé de prolonger au 30 avril prochain la fermeture des postes frontaliers avec les villes occupés de Sebta et Mellilia. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Contrairement aux informations relayées par des médias marocains et espagnols, les postes-frontières des présides occupés de Sebta et Mellilia ne seront pas ouverts de sitôt. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du mercredi 30 mars, que le gouvernement espagnol a publié un arrêté dans le bulletin officiel prolongeant la fermeture des postes frontaliers précités jusqu’au 30 avril. Le ministre de l’Intérieur espagnol, Fernando Grande-Marlaska, a signé le même décret en attendant les résultats des rencontres et des concertations prévues, prochainement, entre les autorités des deux pays.

Il faut convenir que c’est la première fois que cette décision laisse entrevoir une certaine souplesse dans son application en prévoyant d’éventuels changements le cas échéant. La décision de fermeture ne prévoit pas toutefois l’ouverture franche avant le 30 avril durant les discussions prévues entre les autorités des deux pays. Lors de la visite du ministre des affaires étrangères espagnol à Rabat les deux parties se pencheront sur le règlement de certains dossiers urgents et reporteront d’autres à la prochaine visite à Rabat du chef du gouvernement, Pedro Sanchez.

Le quotidien Al Ahdath AL Maghribia rapporte que les dirigeants de la ville occupée de Sebta ont toujours justifié la fermeture des deux passages frontaliers par les mesures préventives contre la propagation de la Covid-19. L’empressement dans la publication de l’arrêté de la prolongation de la fermeture avant la rencontre des deux chefs de la diplomatie des deux pays n’est pas fortuite. Les autorités espagnoles n’excluent pas que les deux parties ne prennent pas de décisions urgentes et précises quant à l’ouverture des deux postes frontaliers.

D’autant plus que le Maroc avait, auparavant, mis l’accent sur le problème de la poursuite de la propagation de la pandémie et sur la nécessité de prendre des dispositions sanitaires pour sécuriser les passages frontaliers. Il faut rappeler que le ministre des Affaires étrangères espagnol, José Manuel Albares, avait annoncé mercredi dernier, qu’il allait effectuer une visite au Maroc le vendredi 1er avril.