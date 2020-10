David Schenker, secrétaire d’État adjoint US aux Affaires du Proche-Orient.

Le secrétaire d'État adjoint américain aux Affaires du Proche-Orient, David Schenker, est attendu prochainement au Maroc dans le cadre d'une visite destinée à «promouvoir davantage le partenariat stratégique» entre Washington et Rabat, a indiqué ce lundi le département d'Etat des Etats-Unis.

«Au Maroc, le secrétaire adjoint Schenker, accompagné de l'ambassadeur David T. Fischer, rencontrera des représentants du gouvernement pour discuter des possibilités d'accroître la coopération économique et sécuritaire afin de promouvoir davantage le partenariat stratégique américano-marocain», a indiqué le département d'Etat dans un communiqué.

Cette visite dans le Royaume s’inscrit dans le cadre d’une tournée de ce diplomate américain, prévue du 12 au 21 octobre, qui commencera au Liban et se terminera au Royaume-Uni. Au Liban, il prendra part à la séance d'ouverture de la séance des négociations entre les gouvernements d'Israël et du Liban sur leur frontière maritime, et sera accueilli par le Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le Liban, Jan Kubis.

L'accord conclu le 1er octobre entre les deux parties, visant à entamer des discussions sur la frontière maritime, «est un pas en avant vital qui offre le potentiel d'améliorer la stabilité, la sécurité et la prospérité des citoyens libanais et israéliens», indique la diplomatie américaine.

Le 20 octobre, le responsable américain se rendra à Londres pour rencontrer ses homologues britanniques, pour des discussions sur «les développements récents au Moyen-Orient et en Afrique du Nord», conclut le département d'Etat américain.