© Copyright : MAP

Conformément à son règlement intérieur, la Chambre des représentants vient de lancer un appel à candidatures pour l’octroi des prix pour «les meilleures publications» réalisées sur les actions parlementaires.

La deuxième édition de ces prix annuels se décline en trois distinctions dotées d’un montant global de 250.000 dirhams, toutes récompensant des œuvres portant sur la législation, le contrôle du gouvernement, l’évaluation des politiques publiques et la diplomatie parlementaire, a appris ce mercredi 27 avril 2022, Le360 de sources parlementaires.

Le premier prix sera décerné au meilleur livre de recherche (100.000 dirhams) -dont la date de publication ne dépasse pas plus d’un an- alors que le second prix, doté également de 100.000 dirhams ira à la meilleure thèse de doctorat ou la meilleure étude sur l’action de la Chambre des représentants. Enfin, le troisième prix de 50.000 dirhams récompensera (le ou les) meilleurs œuvres journalistiques, selon la même source.