Quelque 48.000 ressortissants français inscrits sur les listes des consulats français au Maroc doivent se rendre ce dimanche 10 avril 2022 aux urnes au Maroc pour le premier tour des élections présidentielles. Ambiance à Rabat.

Premier constat relevé par Le360, qui s'est rendu dans les six bureaux de vote installés au lycée Descartes, dans la capitale: les électeurs (ils sont 8.000 à être inscrits à Rabat) ont accompli leur devoir avec «sérénité et de responsabilité». Vers midi, la taux de participation était plus élevé par rapport à la même heure lors des élections présidentielles précédentes, en 2017. Cette affluence a notamment été facilitée par une météo clémente à Rabat

«L’opération de vote se déroule dans de bonnes conditions», a affirmé la consule générale de France à Rabat, Sandrine Lelong-Motta dans une déclaration pour Le360, avant de préciser que la fermeture des bureaux a été fixée ce dimanche à 19H00 heure marocaine, soit à 21H00 en France.

L’ensemble du personnel qui veille au vote de ce premier tour est contitué, a-t-elle dit, de «volontaires français». Dans la cour du lycée, les responsables ont placardé de grands portraits des 12 candidats en lice pour ces élections présidentielles. Le deuxième tour, prévu le 24 avril prochain, se limitera aux deux vainqueurs déclarés ce dimanche soir.

A propos des intentions de vote qui dominent chez les Français établis au Maroc, un électeur, Matthieu Terry, l’a résumé en une seule phrase: «en principe, le vote ira à Macron».

Les bureaux de vote au Maroc ont été répartis sur les villes de Rabat (6 bureaux), Casablanca (12 bureaux), Marrakech (2), Essaouira (1), Agadir (3), Tanger (2), Fès (1), Oujda (1).