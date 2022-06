© Copyright : DR

Kiosque360. La réunion du comité central du PPS a été marquée par des affrontements, sur fond d’un éventuel quatrième mandat pour le secrétaire général sortant, Nabil Benabdallah. Les détails dans cette revue de presse du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Réuni le 18 juin dernier, le comité central du Parti du progrès et du socialisme (PPS) tenait dans son siège sa neuvième session. Cette réunion marque le lancement effectif des préparatifs du onzième congrès national du parti du Livre, prévu à la mi-novembre prochain.

Cette réunion dédiée à l’adoption de plusieurs documents internes, dont le rapport politique et les listes des cinq commissions préparatoires du congrès, a été marquée par des affrontements en réaction à la volonté du secrétaire général sortant, Nabil Benabdallah, de briguer un quatrième mandat, relève Al Ahdath Al Maghribia dans sa livraison du 21 juin.

En effet, plusieurs membres du mouvement réformateur «Nous continuerons le chemin», ont afflué le 18 juin dernier au matin au siège du parti à Rabat, sans parvenir à y accéder. Ces frondeurs ont ainsi dénoncé la marginalisation et l’interdiction, tout en brandissant des slogans opposés au quatrième mandat de Nabil Benabdallah.

Selon le quotidien, la majorité des membres du PPS tendent à élire Nabil Benabdallah pour un quatrième mandat à la tête du parti du Livre. Une éventualité dénoncée par les membres du mouvement réformateur qui jugent que le parti est arrivé au stade de la crise cardiaque, tout en accusant l’ancien ministre d’exercer le «tahakkoum»(main mise, ndlr) sur le parti.

La réaction des dirigeants du PPS ne s’est pas fait attendre. Dans un communiqué, le comité central du parti «déplore avec une grande réprobation la vaine tentative, menée par un groupe d'éléments suspects et d’hommes de main, qui se sont introduit au siège de la formation en recourant à la violence, à la provocation et à l’agression verbale et physique».

Selon le communiqué du PPS, «ces individus sont des éléments à la solde, sans aucun lien avec le parti, à l’exception de rares éléments, qui en ont été exclus précédemment pour des raisons déontologiques, eu égard à leur comportement honteux, portant atteinte aux valeurs, aux principes et à l’éthique du parti fondé par Ali Yata».

En outre, le communiqué précise que les militants du PPS ont réagi à cette téméraire agression et à ces graves comportements avec vigilance, sagesse et calme, empêchant ainsi ces éléments suspects d’exécuter leur plan d’irruption au siège dans le but de saboter et de mettre en échec une réunion officielle de la formation politique.