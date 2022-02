Plus de 850 ONG sahraouies condamnent la participation du chef du Polisario au sommet UE-UA

Camps de Lahmada.

Plus de 850 ONG sahraouies, actives dans le domaine des droits de l'Homme et du développement durable ont fortement rejeté la participation du chef militaire du Polisario au Sommet de l'Union européenne (UE) et de l'Union africaine (UA), prévu ces 17 et 18 février à Bruxelles.