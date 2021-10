© Copyright : MAP

Suite à l’examen hier, dimanche 17 octobre 2021, des orientations du PLF 2022 par le conseil des ministres, un conseil de gouvernement se réunit en ce lundi 18 octobre, pour adopter le projet de texte de loi, avant de le déposer au Parlement.

Le conseil du gouvernement devrait se réunir en fin de matinée, ce lundi 18 octobre, avec comme unique ordre du jour l’adoption du projet de loi de finances 2022.

Etant donné que cette réunion intervient au cours des deux jours de Aïd Al Mawlid, fériés, la présentation du PLF2022, initialement prévue ce lundi 18 octobre, a été reportée à une date ultérieure, contrairement au dépôt du texte de loi au parlement lequel, devrait quant à lui avoir lieu au plus tard mercredi prochain. En effet, conformément aux dispositions de la Loi organique relative aux lois de finances, le gouvernement est tenu de déposer les documents, volumineux, du PLF avant la date du 20 octobre.

C'est hier, dimanche 17 octobre 2022, que les orientations générales du budget 2022 ont été examinées, lors d'un Conseil des ministres, présidé par le roi Mohammed VI au palais royal de Fès.

Au cours de son exposé, la ministre de l’Economie et des finances, Nadia Fettah Alaoui, a indiqué que ce Projet avait été élaboré dans un contexte marqué par l’émergence de signes d’une reprise de l'économie nationale, les enseignements tirés de la gestion de la crise pandémique et le début de la mise en œuvre du Modèle de développement en tant que responsabilité nationale, nécessitant la participation de toutes les énergies et forces vives du pays.