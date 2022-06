© Copyright : DR

Kiosque360. Le développement de la plateforme des plaintes électroniques se poursuit. Plus de 28.000 plaintes électroniques ont été reçues via cette plateforme. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath.

Plus de 28.000 plaintes électroniques ont été reçues par les parquets compétents via la plateforme électronique, depuis sa mise en service en février 2020. Ce circuit en ligne, qui s’améliore et se perfectionne, permet de faciliter «l’accès des citoyens à la justice, la modernisation de ses mécanismes et la consécration du principe de la justice au service du citoyen, en particulier les membres de la communauté marocaine établie à l’étranger», a souligné lundi à Tanger Moulay El Hassan Daki, procureur général du Roi près la Cour de cassation et président du ministère public.

Intervenant lors d’une conférence nationale organisée par son département sous le thème «Accès à l’information et assistance juridique», Moulay El Hassan Daki a indiqué que ce chantier se poursuivait, s’améliorait et se modernisait afin de faciliter l’accès à la justice, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du mardi 14 juin.

Pour ce faire, a-t-il précisé, cette politique de digitalisation sera perfectionnée par des «liaisons informatiques entre le ministère public et les parquets généraux près les différents tribunaux du Royaume en matière de traitement des plaintes». Ce circuit informatisé vise l’amélioration de la qualité de la performance des services chargés de la gestion et du traitement des plaintes des citoyens, quelle que soit leur position. L’outil permettra aux MRE de déposer leurs plaintes, de les suivre et d’obtenir toutes les informations nécessaires dans des délais adéquats sans se déplacer, a fait savoir Moulay El Hassan Daki.

Cette procédure sera ensuite élargie aux autres instances et organes d’application de la loi, dont la police judiciaire, afin d’établir un même code de communication, a ajouté le responsable judiciaire. Et dans les prochains mois, le ministère public mettra au point un guide de référence sur les normes internationales et nationales en matière de réception, de traitement et de gestion des plaintes.

Après avoir passé en revue un certain nombre de circulaires diffusées sur, notamment, la simplification des procédures de dépôt des plaintes et le lancement de la plateforme «plaintes électroniques», M. Daki a affirmé qu’«en application des Hautes instructions royales, la présidence du ministère public a accordé, depuis qu’elle a commencé à exercer ses compétences constitutionnelles et juridiques en 2017, une attention particulière au renforcement des droits des plaignants et à la communication avec eux, ainsi qu’à l’amélioration des conditions de leur accueil».