Mustapha Khalfi, membre du secrétariat général du PJD, a perdu la course à l'hémicycle dans la circonscription Sidi Belyout à Casablanca.

Kiosque360. L’ancien ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et membre du secrétariat général du PJD, Mustapha El Khalfi, ne donne plus signe de vie. Voici pourquoi.

Les résultats des dernières élections n’ont pas interpellé l’ancien ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi. En effet, l’homme, qui est également membre du secrétariat général du PJD, n’a pas donné signe de vie depuis l’annonce officielle des résultats.



Il a opté pour la politique du silence et n’assiste pas régulièrement aux activités partisanes et organisationnelles de son parti, fait remarquer le quotidien Al Akhbar dans son édition du week-end des 9 et 10 octobre. Après avoir essuyé une cuisante défaite dans la circonscription électorale locale de Sidi Bennour, dans la région de Casablanca-Settat, l’ancien ministre a préféré se taire.



Ce verdict sévère des urnes aurait eu des répercussions négatives à tous les niveaux sur le personnage. Mais, d’après les sources du quotidien, El Khalfi aurait préféré rester discret dans l’attente d’une nomination au sein d’une institution constitutionnelle ou dans le cercle diplomatique. C’est l’approche pour laquelle, soulignent les mêmes sources, il aurait opté pour l’éloignement définitif du parti de la Lampe. Désormais, son parti, qui était au pouvoir et aux affaires depuis une décennie, sera dans l’opposition au Parlement et à l’échelle des régions et des mairies où il était aux commandes. Mais il aura toujours son quota dans les nominations de certaines institutions constitutionnelles.