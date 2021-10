© Copyright : DR

Kiosque360. Refusant de présenter son pass vaccinal - qu’elle n’a pas pour avoir refusé de se faire vacciner -, la secrétaire générale du PSU et députée, Nabila Mounib, a été interdite d’accès au Parlement. Pour cette deuxième fois en moins d’une semaine, elle a tenu à documenter son interdiction.

Silence, ça tourne! Alors qu’elle est attendue au Parlement compte tenu de son élection à la Chambre des représentants, la secrétaire générale du Parti socialiste unifié (PSU) et nouvelle députée, Nabila Mounib, s’obstine à poursuivre son bras de fer contre les agents de sécurité de l’hémicycle. La deuxième fois en moins d’une semaine. Dont acte! La raison? Son refus de présenter un pass vaccinal, conformément à la décision du gouvernement, annoncée le 18 octobre et entrée en vigueur le 21 du même mois.



Ce pass vaccinal devenu obligatoire pour l’accès à tous les établissements publics, Nabila Mounib n’en dispose pas, car elle a refusé de se faire vacciner. Ce qui l'empêche d’accéder au Parlement dans un moment crucial pour le pays, à l’occasion du débat sur le projet de loi de finances pour l’année budgétaire de 2022, le premier du nouveau gouvernement dirigé par Aziz Akhannouch. Dans sa livraison du 29 novembre, Al Ahdath Al Maghribia revient sur le cinéma qu'a fait à la nouvelle députée devant le Parlement.



Le 27 octobre, Nabila Mounib a tenu à filmer son interdiction d’accéder à la Chambre des représentants à l’occasion de la discussion générale du projet de loi de finances pour l’année 2022 au sein de la Commission des finances. Le scénario était préparé à l’avance: la secrétaire générale du PSU est arrivée à la porte d’entrée du Parlement, accompagnée de militants de son parti, sous le regard des caméras de journalistes. Elle a insisté pour présenter un test PCR négatif à la place du pass vaccinal, comme le préconise la décision de l’hémicycle calquée sur la décision du gouvernement. Première scène d’un film déjà-vu en début de semaine.



Place désormais à la deuxième scène. Toujours sous le regard des caméras, Nabila Mounib quitte le Parlement, accompagnée de ses camarades du PSU. Direction l’avenue Mohammed V, en face de l’hémicyle, où des citoyens attendent la députée pour organiser une manifestation contre le caractère obligatoire de la vaccination et la généralisation du pass vaccinal. Face au dispositif sécuritaire mis en place face au Parlement, Nabila Mounib et les manifestants ont choisi de sillonner les ruelles et de scander leurs slogans contre le pass vaccinal dans l’avenue parallèle à l’avenue Mohammed V, avenue Allal Ben Abdellah.



Selon Al Ahdath Al Maghribia, Nabila Mounib a bénéficié d’un traitement exceptionnel, sillonnant les rues en scandant des slogans contre le pass vaccinal et en accordant des déclarations aux journalistes présents. Mais une fois Nabila Mounib partie, les autres manifestants ont été inquiétés par les forces de l’ordre. Et ça, vous ne le verrez pas dans son film.