Kiosque360. Un congrès extraordinaire en pleins préparatifs des élections? Le RNI a osé. Sans doute pour couper court, entre autres, à toute possibilité de contestation de la gestion, par sa direction, de l’opération électorale.

Anticiper. Le terme n’a jamais été autant utilisé qu’en cette période de crise pandémique. Pourtant, en 2017 déjà, lorsque le parti entamait se reconstruction, le RNI avait justement fait preuve d’anticipation en glissant dans ses statuts et règlements une disposition, alors passée inaperçue, mais dont l’utilité est aujourd’hui incontestable.

L’article 7 du règlement intérieur, adopté lors du 6e congrès en mai 2017, prévoit la possibilité de tenir les réunions et les sessions de ses instances du parti à distance et même le vote. C’est donc ainsi en tout légalité qu’il vient de réunir son conseil national en visioconférence et qu’il prévoit un congrès extraordinaire dans les mêmes conditions, le mois prochain, rapporte l’hebdomadaire La Vie éco dans son édition du 9 octobre.

Cette décision a été votée à l’unanimité par le Conseil national qui s’est réuni en session ordinaire, samedi 3 octobre, en mode visioconférence avec la participation de l’écrasante majorité de ses membres. La date du congrès national extraordinaire, à savoir le 7 novembre, a été fixée deux jours plus tard lors d’une réunion du bureau politique, précise l’hebdomadaire. L’ordre du jour de ce congrès comporte un seul point, la proposition pour vote d’un projet de prorogation du mandat de toutes les instances du parti pour après les prochaines élections.



En principe, explique l’hebdomadaire, le parti n’a réellement pas à s’encombrer d’un congrès extraordinaire au moment où toutes les formations ont les yeux rivés sur les élections. Le mandat des instances en place ne prend fin, certes, qu’en mai prochain mais, selon la loi et la tradition, et comme c’est le cas pour tous les autres partis, le RNI dispose légalement d’un délai supplémentaire de six mois. Soit bien après les élections. Cependant, partant du souci que toutes ses démarches soient conformes à la loi et pour qu’elles ne puissent donner lieu à aucune contestation, les instances décisionnelles et exécutives du parti ont décidé de faire les choses dans les règles de l’art.



Ainsi, laisse entendre l’hebdomadaire, personne ne pourra contester la décision qui sera prise lors de ce congrès extraordinaire, qui sera tenu en visioconférence avec vote à distance, puisque cette possibilité est prévue dans les statuts. De même, étant donné que la préparation des élections est une phase cruciale dans la vie d’un parti et qu’elle donne souvent lieu à des contestations, personne ne pourra mettre en doute la légalité, ni la légitimité des décisions prises par les instances dirigeantes du parti qui se seront vu, entre-temps, proroger leur mandat. On peut dire que là encore, le parti aura à nouveau fait montre d’une dose d’anticipation.