Kiosque360. Un mouvement réformateur s’est constitué au sein du Parti marocain libéral pour réclamer du changement. Et le changement commence par le coordinateur national, Mohamed Ziane, appelé à faire ses valises.

C’est le début de la fin pour Mohammed Ziane à la tête du Parti marocain libéral. Le coordinateur national du parti du lion fait face à une véritable fronde des siens. Ils se sont constitués en un mouvement réformateur pour demander son départ.

Dans son édition du vendredi 18 décembre, Al Ahdath Al Maghribia rapporte que des membres du parti demandent à Mohammed Ziane de renoncer à son poste au sein du parti à cause des débordements enregistrés ces derniers temps et qui nuisent à la formation politique. Anouar Ben Boujemaa, président du mouvement, a dans ce sens expliqué en conférence de presse que les tensions internes, ainsi que l’implication du nom du parti dans des conflits qui lui sont pourtant étrangers, sont les raisons qui incitent au départ du coordinateur national.

Et à en croire Anouar Ben Boujemaa, cité par le journal, ce mouvement réformateur est soutenu par au moins 70% des membres du Conseil national du Parti marocain libéral. Tous souhaitent une rupture avec le passé et une réforme structurelle avant les prochaines échéances législatives. Ils réclament aussi la fin des décisions unilatérales prises au nom du parti et qui ont en réalité des motivations personnelles. Selon eux, c’est ce qui a d’ailleurs conduit le parti à déroger à son rôle en n’apportant aucune valeur ajoutée au paysage politique marocain même 18 ans après sa création.

Ce ne sont pas les résultats des dernières élections qui contrediront les frondeurs, puisque le parti n’a jamais réussi à s’imposer comme une véritable force politique. Pire encore, sous l’impulsion de Mohammed Ziane, il a même boycotté certaines échéances, décision que le Mouvement réformateur impute à la personne du coordinateur national qui ne se serait pas concerté avec les membres du parti avant de la prendre. Pourtant, les répercussions de cette décision ont été importantes pour le parti. Plusieurs de ces membres avaient en effet fini par claquer la porte, la position du parti n’étant plus en ligne avec leurs ambitions politiques.



Les détracteurs de Mohammed Ziane, on les retrouve également au sein de la jeunesse du parti et chez ses représentantes féminines. Ces derniers ne vont pas par plusieurs chemins pour décrire le rôle qui leur est attribué au sein de la formation politique. Pour eux, ils ne sont là que pour faire de la figuration.



Autant dire que toutes les portes semblent aujourd’hui se refermer devant Mohammed Ziane, que ce soit chez les leaders du Parti marocain libéral, sa jeunesse ou les femmes libérales.