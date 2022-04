© Copyright : Brahim Mousaaid / Le360

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a ouvert, ce vendredi 8 avril 2022, la session parlementaire de printemps, en mettant en exergue le soutien de l’Espagne au projet d’autonomie du Sahara marocain, appelant les pays réticents à suivre la même voie.

Le discours d’ouverture de Rachid Talbi Alami a été dominé par des thèmes liés à la cause nationale, au rôle de la diplomatie parlementaire, ainsi qu’au soutien de l’Espagne au plan d’autonomie du Royaume pour le Sahara.

Le président de la Chambre des représentants a également livré une bonne nouvelle aux députés, celle de la mise en œuvre, dès ce lundi 11 avril 2022, de la traduction simultanée en langue arabe et amazigh, lors des sessions plénières hebdomadaire des questions orales et de la session plénière mensuelle relative à la politique générale de l’Exécutif réservée au chef du gouvernement.

Abordant la cause nationale, Rachid Talbi Alami a affirmé que les pays qui «prêchent encore l’amalgame et qui demeurent toujours hésitants, doivent se munir de la langue de la sagesse, de la vérité historique et de la légitimité internationale au sujet de nos droits historiques sur nos provinces sahariennes car, a-t-il dit, Sa Majesté le Roi a souligné que le Maroc ne négocie pas, et ne négociera jamais, la marocanité du Sahara».

Alors que la séance d’avril s’ouvrait, les militants et les sympathisants de Nabila Mounib, secrétaire générale du Parti socialiste unifié (PSU), tenaient devant le siège du Parlement un sit-in de protestation contre l’interdiction d’accès à l’hémicycle imposée à la députée, faute de présentation d’un pass vaccinale valide. Le sit-in a ressemblé à celui que Nabila Mounib avait organisé en octobre dernier à l’ouverture de la première année de la nouvelle législature, pour les mêmes raisons.

Par ailleurs, les députés de l’opposition, notamment ceux du MP (Driss Sentissi), de l’USFP (Abderrahim Chahid) et du PPS (Loubna Sghiri) ont émis l’espoir que cette séance d’avril soit «plus riche en débats, en lois et en décisions». Ils ont appelé la majorité à adopter «un véritable plan de lutte contre la flambée des prix», accusant le gouvernement de fuir la discussion sur le dossier de la hausse du prix des carburants, après avoir reporté une réunion avec les parlementaires. En effet, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali (PAM), apparemment peu pressée, a reporté jusqu’au 13 avril cette réunion qu’elle devait animée mardi dernier.

Mardi prochain, se tiendra par ailleurs au siège de la Chambre des représentants une réunion du ministre de l’Education nationale, Chakib Benmoussa, avec la commission parlementaire de l’Education. Il faut rappeler que les travaux des commissions restent toujours sous le sceau de la confidentialité, la presse n’étant pas autorisée par le bureau de la Chambre à couvrir les débats.