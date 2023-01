© Copyright : Fahd Rajil

Le scandale soulevé par l'examen d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat a eu des répercussions politiques sur le Parti Authenticité et Modernité (PAM), dont le secrétaire général, Abdellatif Ouahbi, est ministre de la Justice et des libertés. «Ce dernier serait aujoud'hui isolé politiquement de l’appareil organisationnel du parti et de sa direction», fait remarquer le quotidien Assabah dans son édition du mardi 10 janvier.

«L’isolement politique n’est pas seulement appliqué par la direction du parti et son appareil organisationnel, mais également par ceux qui étaient considérés comme des proches du secrétaire général du parti», font savoir les sources du quotidien. Ces derniers, ajoutent les mêmes sources, «ne lui répondent plus au téléphone et n’acceptent plus ses communications téléphoniques».

Autant dire que les canaux de communication sont entièrement rompus entre le secrétaire général du PAM et la direction du parti, ses différentes instances organisationnelles et ses parlementaires. «Lorsque la présidente du conseil national du PAM rejette les communications téléphoniques émanant du secrétaire général du parti, cela signifie que quelque chose se trame quelque part», indiquent les sources du quotidien, surtout à l’approche du congrès national du parti.

Cette hypothèse, souligne la même source, est appuyée par «le refus de la majorité des membres du bureau politique du PAM de se réunir en vue de rendre public un communiqué soutenant le ministre de la Justice, qui se trouve au cœur du scandale lié à l'examen d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat».

Bien plus, ajoute la même source, «même le dîner auquel il voulait convier, chez lui, les membres du bureau politique, a été décliné par ces derniers». Ce qui prouve bien qu’une crise organisationnelle secoue le parti du Tracteur, font remarquer les mêmes sources. Cette crise ne pourrait être dénouée, estime le quotidien, qu’«après le départ de Ouahbi qui a impliqué le parti dans des batailles inutiles».