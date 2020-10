Paix et sécurité en Afrique: l’ONU et l’Union Africaine soulignent la primauté du Conseil de sécurité

Le Conseil de sécurité de l'ONU.

Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies et ceux du Conseil de paix et de sécurité de l’UA, réunis le 30 septembre en vidéoconférence, ont réitéré la prééminence du rôle du Conseil de Sécurité sur les questions ayant trait à la paix, à la sécurité et à la stabilité en Afrique.

Par Moussa Diop