Ouverture de l'ambassade de la République du Cap-Vert au Maroc

Riu Alberto Figueiredo Soares, ministre des Affaires étrangères du Cap Vert, lors d'un point de presse à Rabat le 8 juin 2022.

La République du Cap-Vert a ouvert mardi 30 août 2022, son ambassade à Rabat, lors d'une cérémonie présidée par le ministre cap-verdien des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration régionale, Rui Alberto De Figueiredo Soares, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des MRE, Nasser Bourita.