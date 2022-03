© Copyright : Souilme Bouaamoud / Le360

L'adéquation entre investissement et développement nécessite la modernisation du système juridique des affaires et de l'investissement, en vue de réaliser la sécurité juridique et renforcer la confiance en matière de protection juridique prodiguée par l'Etat aux investisseurs, a affirmé à Dakhla le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi.

S'exprimant à l'ouverture des travaux du Congrès international de l'investissement et des enjeux du développement, qui se tient du 8 au 10 mars 2022, à Dakhla, sous le signe «Une vision internationale et un leadership marocain», le ministre de la Justice a indiqué que la réalisation de cet équilibre requiert la création de juridictions spécialisées dans les affaires de commerce et d'investissement.

Il a dans ce sens révélé, dans une déclaration pour Le360 en marge de l’événement, qu’un tribunal arbitral verra prochainement le jour à Dakhla. En outre, a-t-il ajouté, la loi sur l’arbitrage et la médiation est sur le point d’être adoptée en deuxième lecture au Parlement.

Le premier président de la Cour de cassation, président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), Mohamed Abdennabaoui, a de son côté souligné que l'efficience de la justice est incontournable pour la promotion de la croissance économique et la sécurisation du climat des affaires. Une justice efficace permet à la fois d’attirer les investissements internationaux et de les protéger, a-t-il expliqué.

A ce titre, le responsable a affirmé que la création prochaine de tribunaux à Dakhla, notamment la Cour d'appel, le tribunal de commerce et le tribunal administratif, représente un message clair du Royaume en faveur de la protection de l'investissement et la sécurité économique et sociale dans la région.

Les intervenants à ce congrès international ont été unanimes à considérer qu’un environnement judiciaire sûr est une condition pour donner confiance à l'investisseur et dissiper ses craintes quant à son incapacité à défendre ses intérêts économiques.

Les travaux du Congrès international de l'investissement et des enjeux du développement se sont ouverts, mardi à Dakhla, à l'initiative de l'Institut international de l'arbitrage et des études juridiques et la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Aïn Chock de Casablanca, en coopération avec le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le Conseil de l'unité économique arabe, l'Union des avocats arabes et la région Dakhla-Oued Eddahab.

Un parterre d'enseignants universitaires, de responsables judiciaires et d'acteurs économiques marocains et étrangers, participe à cette importante manifestation.

La séance inaugurale s'est déroulée en présence notamment du ministre de la Justice, du ministre du Commerce et de l'Industrie, du wali de la région Dakhla-Oued Eddahab, du président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, du président du ministère public, du secrétaire général du tribunal arabe d'arbitrage, aux côtés de nombre d'élus locaux.