© Copyright : Brahim Mousaaid / Le360

Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a estimé, ce lundi 3 janvier 2022, que le développement des droits de l’homme au Maroc est irréversible et qu'un tel processus va, au moins, déplaire aux adversaires du pays et les déranger, en faisant allusion au régime militaire d’Alger.

«Le Maroc a franchi des étapes positives en matière des droits de l’homme, mais sa consolidation est nécessaire car le retour en arrière est impossible. Chaque avancée que nous faisons en matière de développement des droits de l'homme dérange nos adversaires», a affirmé le ministre, lors de la séance des questions orales relevant de la Chambre des représentants.

«Le volet des droits de l’homme repose sur des droits et des obligations (car) l’Etat protège les droits, mais les libertés doivent aussi être protégées. Cet équilibre entre protections des libertés et des droits et le grand défi qui se pose au Maroc dans un avenir proche», a déclaré Abdellatif Ouahbi, en mettant en valeur les droits des individus.

Le ministre a indiqué par ailleurs que les codes pénal et de procédure pénal, en cours de réforme, doivent comporter le respect de ces droits. Il a en outre annoncé la préparation d’une stratégie nationale en matière des droits de l'homme.