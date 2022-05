© Copyright : DR

Une délégation conduite par la sous-secrétaire espagnole du ministère de l’Intérieur, Isacbel Goicoechea, est attendue à Rabat ce jeudi pour préparer l’opération «Marhaba 2022» dans le cadre de la commission mixte maroco-espagnole.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du jeudi 5 mai, que cette délégation est composée des représentants de plusieurs ministères dont ceux des Affaires étrangères, du Transport, de la Santé, de la Fonction publique et de la Politique régionale.

Dans un communiqué, le ministère de l’Intérieur espagnol a indiqué que l’opération de traversée (OPE) sera sécurisée par 14.870 agents de la police nationale et de la Guardia Civil. Une logistique qui se justifie par le fait que l’opération «Marhaba» est considérée comme l’un des plus grands mouvements de circulation de personnes intercontinentale dans une aussi courte période (3 mois). C’est ainsi qu’en 2019, avant l’arrêt de cette opération à cause des crises diplomatique et sanitaire, plus de 3 millions de passagers et 760.215 véhicules ont traversé la Méditerranée à partir des ports espagnols.

Al Ahdath Al Maghribia rapporte que des publications espagnoles avaient estimé à plus de 200 millions d’euros les pertes subies, en deux ans, par le port d’Algésiras après l’arrêt du trafic maritime. L’agence Europa Press indique que les autorités espagnoles parient sur le retour du trafic maritime dans les ports du sud pour le redressement d’une économie essoufflée. Il convient de signaler que la commission espagnole de coordination et de préparation de l’opération de traversée a tenu sa première réunion le mois dernier.

C’est la sous-secrétaire du ministère de l’Intérieur, Isacbel Goicoechea, qui avait présidé cette réunion où elle a indiqué que cette opération est supervisée par plusieurs administrations et départements ministériels. «L’expérience cumulée depuis trente ans dans l’organisation de cette opération va faciliter la prise d’un ensemble de mesures qui garantiront une traversée normale et sécurisée», souligne Isacbel Goicoechea.