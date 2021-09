© Copyright : Mohammed Boukouyane / Le360

L'Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) a décidé, lors d'une réunion d'urgence de son bureau politique, tenue hier soir, mardi 21 septembre 2021, de rejoindre les rangs de l’opposition.

Dans un communiqué publié à l'issue de cette réunion, le parti souligne que cette décision intervient après la présentation par le Premier secrétaire de l'USFP d'un exposé sur les conclusions de ses consultations avec le Chef du gouvernement désigné, incluant sa vision concernant la position du parti lors de la prochaine étape.

Le Premier secrétaire du parti, précise la même source, a également évoqué dans son exposé les développements ayant accompagné la formation des Conseils des communes, des provinces et des régions, conformément aux conclusions du Conseil national, tenu dimanche dernier et qui a mandaté la direction de l'USFP de gérer l'actuelle étape, notamment le positionnement du parti sur la prochaine carte politique et ce, en relation avec la formation du futur gouvernement.

Selon le communiqué, l'Union Socialiste des Forces Populaires considère que l'intérêt national et celui du parti, ainsi que la protection des attentes des électrices et des électeurs ayant placé leur confiance en cette formation politique, exigent que l'USFP rejoigne l'opposition.

Et d'ajouter qu'"en droite ligne avec notre clarté politique et intellectuelle (...), nous annonçons aujourd'hui que l'USFP décide, en toute responsabilité, de défendre ses choix et ses engagements depuis sa place au sein de l'opposition institutionnelle et sociétale".

Lors de cette réunion, poursuit le communiqué, le Premier secrétaire du parti a aussi présenté une feuille de route pour le reste des opérations électorales, dont celle ayant trait à l'élection de la Chambre des Conseillers, ainsi qu'une autre feuille de route d'ordre organisationnel en perspective du 11e Congrès du parti.

Il a également fait savoir que le bureau politique de l'USFP a annoncé le début de la préparation logistique et organisationnelle du prochain Congrès national, qui devra se tenir au plus tard au mois de décembre prochain, ce qui requiert une mobilisation globale afin que le parti soit au rendez-vous de la prochaine étape.