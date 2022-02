© Copyright : DR

Kiosque360. La création d’un commandement militaire dans la zone Est va renforcer la sécurité des frontières avec l’Algérie dirigée par une junte militaire qui ne cesse de proférer des menaces à l’encontre du Maroc. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

La revue des FAR a annoncé, dans son numéro de janvier, la création d’un commandement militaire dans la zone Est dirigé par le Général de corps d’armée Mohamed Mikdad, réputé pour avoir mené plusieurs combats dans le sahara marocain.

Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du vendredi 25 février, que cette décision du roi Mohammed VI, chef suprême et chef d’Etat-major général des FAR, est on ne peut plus logique. Elle était même prévue face aux transformations géopolitiques que connait la zone Est, notamment après l’escalade sans précèdent enclenchée par le régime militaire algérien.

Les derniers développements militaires ont relégué au second rang l’état de guerre que connait la zone sud depuis des décennies et qui constituait un souci majeur pour la sécurité du pays. Aujourd’hui, «la plus grande menace pourrait venir de l’Est quand on connait l’animosité aveugle que voue la junte militaire algérienne au Maroc».

Le quotidien Al Akhbar rapporte que les menaces en provenance du voisin de l’Est ont dépassé les limites des discours belliqueux pour se transformer en un déploiement sur le terrain. De ce fait, ce mouvement militaire des FAR en direction de l’Est va renforcer la sécurité nationale surtout que l’on ne peut pas se fier à la politique de l’Algérie sous la direction de Saïd Chengriha. C’est pour cela que les stratégies militaires adoptées, jusqu’ici, par le Maroc envers l’Algerie ont été remplacées par un repositionnement plus ferme sur le terrain. Le Maroc n’acceptera jamais que ces frontières fassent l’objet d’incursions que ce soit de l’Algérie, des groupes terroristes ou des réseaux de traite des êtres humains.