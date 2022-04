© Copyright : DR

Kiosque360. Le ministre de l’Intérieur a averti les présidents des communes quant à la nécessité de se conformer aux dispositions en vigueur relatives à la nomination aux postes de responsabilité dans les collectivités locales. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit a appelé les walis et les gouverneurs à faire savoir aux présidents des communes d’adopter, au pied de la lettre, les modèles figurant dans la note relative à la nomination à de hautes fonctions dans les collectivités locales. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du mardi 12 avril, que ces modèles doivent être minutieusement remplis avec l’obligation d’y joindre des rapports spécifiques. Ce rappel à l’ordre survient après que le ministre a constaté que les présidents des communes rechignent à se conformer aux dispositions et aux conditions fixées par la circulaire n° D-7563 relative à la nomination aux postes de responsabilité.

Dans une correspondance, le ministre Laftit souligne qu’après étude des dossiers qui sont parvenus à son département, il s’est avéré que «l’on n’a pas tenu compte du contenu de la note précitée, notamment en ce qui concerne les décisions de nomination, de cessation de fonction et de contrats». La lettre a mis l’accent sur l’application stricte de la loi 77.99 interdisant le cumul de la rémunération et de la pension de retraite, ou de toute autre rente assimilée.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte que le ministre de l’Intérieur a indiqué que les décisions et les contrats ne respectant pas les dispositions figurant dans cette circulaire ne seraient pas validés. Ce département avait défini, dans une précédente note, les nouvelles conditions qui doivent être remplies dans la procédure de nomination à de hautes fonctions dans les collectivités locales. Il est notamment question de recruter des cadres compétents ayant une grande expérience, que ce soit dans les secteurs public ou privé.

Des cadres capables d’assumer les responsabilités spécifiques de gestion conformément aux principes constitutionnels, et particulièrement ceux ayant trait au mérite, à la parité et à l’égalité des chances. La circulaire relative à la nomination à des postes de responsabilité prévoit la création d’une commission chargée de sélectionner les hauts cadres par les présidents des conseils de communes. Sa mission est d’étudier les dossiers de candidature et d’organiser des entretiens d’embauche avec les postulants sélectionnés.