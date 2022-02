© Copyright : DR

Kiosque360. Le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, vient de reconfigurer la direction générale de l’Eau qui comprend la direction de la Recherche et de la Planification de l’eau et la direction des Aménagements hydrauliques. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Le retard accusé dans la réalisation des projets relatifs au Plan national de l’eau (PNE), la pénurie d’eau et la soif qui menacent à nouveau plusieurs régions du Royaume auraient été à l’origine des changements opérés par le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, au sein de la direction générale de l’Eau. En effet, le ministre de tutelle vient de limoger les directeurs des deux directions centrales de la direction générale de l’Eau. Il s’agit du directeur de la Recherche et de la Planification de l'eau et celui des Aménagements hydrauliques, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du jeudi 10 février.

Le premier a été remplacé par le directeur de l'Agence du Bassin Hydraulique du Tensift, Abdelaziz Zerouali, nommé par le Conseil de gouvernement dans le cadre des nominations à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution.

Le deuxième poste demeure vacant en attendant la nomination d’un cadre du ministère, indiquent les sources du quotidien. Les deux directeurs auraient été débarqués à cause des retards enregistrés dans la réalisation des projets relatifs au Plan national de l’eau (PNE), précisent des sources au cabinet du ministre.

Selon le quotidien, des chantiers lancés dans le cadre de la stratégie nationale de l’eau demeurent inachevés, alors que la menace d'une crise de la soif plane sur le pays, et ce, malgré les 145 grands barrages, d’une capacité globale de plus de 18,6 milliards de m³, et les 130 petits barrages en exploitation. En effet, ajoute Assabah, à cause de la sécheresse, le taux de remplissage des barrages au Maroc a considérablement baissé ces derniers temps.

Les actions du ministre, indique enfin le journal, s’inscrivent dans l’esprit de la loi 36-15 sur l’eau et du Plan national de l’eau qui s’étale sur trente ans. Il s’agit d’une feuille de route, basée sur une approche prospective et anticipative, qui vise à affronter les défis de l'eau au cours des 30 années à venir.