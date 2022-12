© Copyright : DR

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a nommé la Française Nathalie Fustier au poste de coordonnatrice résidente des Nations Unies au Maroc. Elle a pris ses fonctions le 1er décembre 2022, a indiqué jeudi le service de presse de l’ONU.

Nathalie Fustier apporte à ce poste plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des relations et des négociations internationales et dans la gestion des affaires politiques, humanitaires et de développement, a précisé le service de presse de l’ONU, notant qu'elle avait occupé le poste de coordonnatrice résidente des Nations Unies en Arabie saoudite, où elle a dirigé et coordonné le travail de 23 agences, fonds et programmes des Nations Unies.

Avant d’occuper ce poste, elle a travaillé pour le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) à divers titres, notamment en qualité de cheffe de bureau au Liban, spécialiste hors classe des affaires humanitaires pour le Moyen-Orient à New York et cheffe de bureau de l’OCHA à Gaziantep, en Turquie.

Avant de rejoindre l’OCHA, Nathalie Fustier a travaillé pendant huit ans dans le secteur privé, conseillant des entreprises internationales du Golfe et du Moyen-Orient sur diverses questions (analyse des risques, conception de stratégies de négociation, audits préalables, levées de fonds et formations interculturelles). Parallèlement, elle a présidé, à titre bénévole, la Fondation des femmes pour la Méditerranée.