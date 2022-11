© Copyright : khalil Essalak / Le360

VidéoLors de son premier discours prononcé, ce samedi 26 novembre 2022, après son élection à la direction du Mouvement populaire, Mohamed Ouzzine a violemment critiqué le gouvernement l’accusant d’avoir appauvri les citoyens et «brûlé leur poche» en allusion à la flambée des prix.

Mohamed Ouzzine, nouveau secrétaire général du MP, a promis au 14e congrès du parti qui l’a élu par acclamation, de suivre la voie des fondateurs du parti afin de rendre «la fierté et la dignité» aux militants et aux Marocains.

«C’est l’esprit et la pensée des fondateurs (en 1958, Ndlr) qui conduiront le parti de l’Epi, après mon élection, sachant que le MP était né du ventre de l’opposition», a clamé Mohamed Ouzzine, dont les propos ont versé un peu trop dans le populisme, allant jusqu’à citer à plusieurs reprises des versets coraniques.

Il a qualifié de très insuffisants le bilan de l’Exécutif suite à plus d’un an d’exercice. En bon orateur, il a toutefois réussi à créer une bonne ambiance au sein des congressistes, dont une grande partie est venue au complexe Moulay Abdellah de Rabat de plusieurs régions, dont des rurales. Mohamed Ouzzine a ainsi opté pour la tactique de faire de ce gouvernement le bouc émissaire des participants, qui étaient au nombre d’un millier.

Sous des applaudissements nourris, il a déclaré que «les Marocains veulent des écoles, des soins, des hôpitaux et non la délivrance des certificats de décès par les hôpitaux et l’exode des gens à l’extérieur du pays». «Cet exécutif se cache toujours derrière des considérations internationales telle que la guerre entre la Russie et l’Ukraine pour expliquer la flambée des prix et il n’a rien proposé de concret pour sauver le pouvoir d’achat», a-t-il ainsi déclaré.

Dans son réquisitoire, Mohamed Ouzzine n’a cependant émis aucune proposition du MP pour améliorer le rendement des actions gouvernementales, se bornant seulement à torpiller le gouvernement.

Lors de ce congrès, aucune voix discordante ne s’est soulevée lors des travaux -tous les documents politiques dont le règlement intérieur ont été adoptés à l’unanimité. Seul, le candidat adverse à Mohamed Ouzzine, Driss Zouini, qui a été écarté de la course suite à un amendement interne, a exprimé devant des journalistes sa déception en évoquant «l’absence de démocratie interne».

A part ce qu’a appelé Driss Zouini une entorse à son égard, Mohamed Ouzzine a bénéficié, lors de son élection, d’une large adhésion des congressistes, dont celles de son prédécesseur, Mohand Laenser, élu président du Conseil des sages, un nouvel organe créer pour accompagner Mohamed Ouzzine, et de Halima Al Assali, sa belle-mère, qui a toujours siéger au sein du bureau politique.

Driss Sentissi, à qui revient le succès de ce congrès, s’est déclaré optimiste quant à la future gouvernance de Mohamed Ouzzine, député et ancien ministre de la Jeunesse et des Sports sous le gouvernement de Benkirane. Le nouveau secrétaire général du MP a devant lui un mois pour former son Bureau politique de 26 personnes, avant de procéder à l’élection du Conseil national, le parlement haraki, qui sera composé d’environ 300 membres.