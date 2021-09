© Copyright : MAP

Kiosque360. L’ancien ministre des affaires étrangères, Mohamed Benaissa, élu aux commandes de la commune d’Asilah sous les couleurs du PAM, est pressenti comme futur président de la chambre des conseillers. Il aurait reçu le soutien de la direction du Tracteur. Les détails

.Arrivé en tête des élections communales dans la commune d’Asilah, en remportant 23 sur les 30 sièges composant cette commune, l’ancien ministre des affaires étrangères, Mohamed Benaissa, serait en course à la chambre des conseillers. Et ce, non pas en tant que simple conseiller, mais pour briguer le perchoir de la deuxième chambre du parlement, sous les couleurs du parti authenticité et modernité (PAM). L’ex-chef de la diplomatie marocaine sous les gouvernements de Youssoufi et de Jettou, (1999-2007), aurait reçu le soutien de la direction du PAM.

D’après les sources du quotidien Al Akhbar, qui se penche sur ce sujet dans son édition du jeudi 30 septembre, les leaders du PAM à l’échelle centrale et au niveau régional seraient mobilisés pour réussir cette élection à la chambre des conseillers et prendre ensuite ses commandes.

Ainsi, Mohamed Benaïssa, dont le nom est indissociable de la ville d’Asilah et de son moussem culturel, qu'il avait créé en 1978 avec l'artiste-peintre Mohamed Melehi, succédera à Hakim Benchemmass du même parti au perchoir de la deuxième chambre du parlement, indiquent les sources du quotidien. Et de souligner que cette élection apportera une valeur ajoutée à l’institution législative et à l’action de la diplomatie parlementaire.

Car, poursuit le quotidien, l’ancien ministre des affaires étrangères et ancien ambassadeur du Royaume à Washington, dispose d’un réseau relationnel important au niveau du monde arabe et à l’échelle internationale. Il s’agit d’un capital relationnel que l’institution législative pourrait exploiter pour promouvoir l’action parlementaire et défendre les intérêts du royaume.

Il faut dire que Mohamed Benaissa, qui s’est toujours porté candidat à la tête de cette commune sans appartenance politique (SAP), aurait rallié le Tracteur lors des élections communales, régionales et législatives du 8 septembre, pour poursuivre le processus jusqu’au perchoir de la deuxième chambre du parlement.