© Copyright : DR

Le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a assuré, ce lundi 25 avril 2022, que les points de passage Sebta et Melilia seront ouverts «bientôt».

Cette ouverture interviendra après plus de deux ans d'une fermeture qui avait débuté avec la crise sanitaire du Covid-19, en mars 2020.

Il existe un groupe de travail sur cette question qui y planche déjà, a assuré le ministre.

L'ouverture se fera selon les paramètres nécessaires. Elle sera «graduelle» de «commun accord entre le Maroc et l'Espagne» et «en garantissant toujours la sécurité et la santé» de tous les citoyens, a précisé Fernando Grande-Marlaska lors d’une rencontre organisée par l’agence Europa Press, qui relaie l'information.