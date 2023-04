Miloudi Moukharek annonce une année sociale blanche

Le 1er Mai de cette année sera une fête sans cadeaux pour les travailleurs. C’est aussi la fin d’une année sociale blanche. C’est du moins le point de vue de Miloudi Moukharek, secrétaire général de l’UMT, tel que rapporté par la quotidien Assabah dans son édition du week-end des 29 et 30 avril.

C’est une année, affirme-t-il, au terme de laquelle les travailleurs, fonctionnaires et salariés, ne vont pas recevoir de cadeau du gouvernement. D’après le patron de l’UMT, le dernier cadeau offert par l’Exécutif remonte à l’époque de Driss Jettou (2002-2007), qui a décrété une augmentation générale des salaires.

Pourtant, souligne le responsable syndical, le gouvernement ne paie pas les cadeaux offerts aux travailleurs de la poche de ses ministres. Au contraire, les augmentations de salaire sont financées par l’argent des contribuables, que sont justement les salariés et les fonctionnaires. En effet, précise le patron de l’UMT, près de 74% de l’Impôt sur le revenu (IR) provient des prélèvements, à la source, sur les salaires des fonctionnaires et des salariés du secteur privé.

Ainsi, et dans cette conjoncture de hausse continue des prix et de dégradation du pouvoir d’achat, il est nécessaire de procéder à une augmentation générale des salaires et à une révision à la baisse des impôts, souligne le responsable syndical. Ce dernier a d’ailleurs tenu à préciser qu’il hésitait encore à écrire son intervention du 1er Mai. Et pour cause, il n’a aucune bonne nouvelle à annoncer.

Miloudi Moukharek a par ailleurs rejeté l’idée selon laquelle les caisses de retraite sont en déficit. Elles souffrent, par contre, d’une mauvaise gestion, d’autant qu’il s’agit de l’argent des travailleurs. Le responsable syndical s’est en outre étonné de l’absence des représentants des syndicats des conseils d’administration de la CNSS, de la CMR et du RCAR.

Concernant le projet de loi relatif aux Sociétés régionales multiservices, actuellement en examen à la première Chambre après sa récente adoption par les conseillers, le patron de l’UMT tient à souligner que les négociations avec le gouvernement sur ce texte sont toujours en cours. Et plus particulièrement en ce qui concerne l’article 16 du projet de loi dont l’objet est justement de préserver les droits du personnel de l’ONEE et des agences de distribution d’eau et d’électricité.

Revenant à la célébration du 1er Mai, le responsable syndical a affirmé que l’UMT a mis en place un programme de protestation dans 58 villes. Les manifestants dénonceront notamment le gel des salaires et appelleront à la préservation de la souveraineté alimentaire et au retour des prix des denrées de base à leur niveau antérieur. Entre autres revendications des travailleurs, une baisse de la TVA sur les produits de grande consommation ainsi qu’une réduction des taxes intérieures de consommation.