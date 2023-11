Message de félicitations du roi Mohammed VI au président mauritanien

Le roi Mohammed VI et le président de la Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Dans ce message, le Souverain exprime en son nom et en celui du peuple marocain ses chaleureuses félicitations au président Ould Cheikh El Ghazouani et ses meilleurs vœux de davantage de progrès et de prospérité au peuple mauritanien.

À cette occasion, Sa Majesté le Roi se félicite des liens de fraternité unissant le Royaume du Maroc et la république islamique de Mauritanie, réaffirmant sa forte détermination à continuer à œuvrer de concert avec le chef de l’État mauritanien pour le raffermissement des solides relations séculaires entre les deux pays, de sorte à les hisser au niveau de la coopération stratégique et des aspirations communes des deux peuples.