Kiosque360. Des élus et responsables locaux du PJD quittent massivement leur parti pour rejoindre le RNI. Plusieurs villes comme Marrakech, Fès ou Rabat ont connu cet exode des membres du parti islamiste qui ont décidé de rejoindre le parti de la Colombe.

A Marrakech comme à Rabat ou Fès, c’est une véritable hémorragie que connaît le PJD. Un nombre important d’élus locaux, membres des conseils provinciaux et régionaux, vient de claquer la porte du parti islamiste. Ces élus, dont des responsables et des dirigeants du parti, ont choisi comme nouvelle famille politique le RNI. Ainsi, et comme le rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du jeudi 22 octobre, à Marrakech, c’est le député et vice-président du Conseil de la ville, Younes Benslimane, qui envisage de rejoindre le parti de la Colombe. Et il n’est pas le seul. Pour le moment, ce dirigeant du PJD se contente d’affirmer qu’il ne se présentera plus sous l’étiquette du parti islamiste, sans plus de précision, souligne le quotidien.

Plus au nord, dans les environs de Rabat, des élus et responsables du PJD à Témara ont décidé de changer de casquette politique. Leur futur point de chute: toujours le RNI. Entre autres figures de proue qui ont décidé de rejoindre le parti de la Colombe, l'ancienne députée et actuellement membre du Conseil régional de Rabat-Salé-Kénitra et du Conseil communal de Temara, Iitimad Zahidi. Bien plus, le quotidien parle d'un véritable exode de conseillers locaux du PJD qui auraient déjà, pour beaucoup, présenté leur démission des différents postes qu'ils occupent au parti. Ils protestent ainsi contre la gestion qu'ils considèrent comme calamiteuse des affaires de la ville par le Conseil présidé par le député et dirigeant du parti, Moh Rejdali.

Toujours dans la région de Rabat, mais cette fois dans le nord de la capitale, ce sont les membres de la famille Zemzemi, très influente dans cette région, qui comptent rejoindre le RNI. Mais eux, c'est le PPS qu'ils quittent, avec l'ensemble des élus qui gravitent autour d'eux. Pour avoir une idée de l'influence de cette famille sur la chose électorale dans la région de Rabat, c'est l'un de ses membres qui préside le Conseil provincial de Temara, tandis qu'un autre est à la tête du Conseil communal de Bouknadel et qu'un troisième dirige la Chambre régionale de l’Artisanat. Cette famille est également très représentée dans la Chambre du commerce et de l'industrie dans la région de Rabat-Salé-Kénitra.

A Fès cette fois, et toujours selon le quotidien Al Akhbar, plusieurs membres du PJD ont décidé de rejoindre de manière collective le RNI. Dans cette ville dirigée par le parti islamiste, le député et coordinateur régional du RNI, Rachid El Faiq, enchaîne les réunions pour accueillir les élus et responsables locaux qui ont choisi de poursuivre leur carrière politique sous la bannière de ce parti. L’une de ces réunions a connu une surprise de taille. Elle a été marquée, en effet, par le ralliement de grandes personnalités du PJD, dont Mohamed El Jelmoussi, qui a démissionné du Conseil de la ville, du Conseil de l’arrondissement de Saiss, et évidemment du PJD, pour pouvoir rejoindre le RNI. Au vu du programme des réunions du responsable régional du PJD, d'autres pontes du PJD au niveau de la ville vont suivre dans les jours à venir.