Kiosque360. Le député de Fès ne met plus les pieds au Parlement depuis longtemps, il se contente d’envoyer des certificats médicaux. La direction de la Chambre se limite à prélever l’équivalent des jours de séances manquées sur son salaire.

Les absences répétées du député et ancien maire de Fès, Hamid Chabat, mettent la Chambre des représentants dans l’embarras. La situation du député, membre du groupe parlementaire de l’Istiqlal, parti dont il était d’ailleurs le secrétaire général, pose en effet problème au niveau du règlement intérieur de la Chambre, rapporte le quotidien Al Massae dans son édition du week-end des 18 et 19 janvier.



Hamid Chabat a en effet cessé de participer aux travaux de la commission dont il est membre et d’assister aux séances hebdomadaires des questions orales et aux séances plénières de la Chambre depuis longtemps. Il se contente d’adresser des certificats médicaux à la direction du groupe parlementaire de son parti qui se charge de les transmettre au bureau de la Chambre.

Cependant, relève le quotidien, il semble que ces certificats ne sont plus pris en compte par le bureau de la Chambre et que le nom du député est désormais cité parmi les parlementaires absents «sans justification».



Pendant ce temps, le bureau de la Chambre se contente de ponctions sur le salaire du député. Ces prélèvements sont opérés à chaque absence des séances plénières. Et à aucun moment, note le quotidien, le bureau de la Chambre n’a jugé utile d’ordonner une contre-expertise médicale pour s’assurer de la réalité de son état de santé. En même temps, Hamid Chabat ne semble pas avoir l’intention de présenter sa démission.



En fait, relève le quotidien, la situation de l’ancien secrétaire général de l’Istiqlal est pour le moins ambiguë. On ignore les raisons qui le poussent à rester à l’étranger, mais on sait, par contre, qu’il ne compte plus reprendre ses activités parlementaires. Il n’en continue pas moins de percevoir son salaire de parlementaire, un peu allégé bien sûr.



Selon un relevé du Bulletin officiel de la Chambre des représentants, le député Hamid Chabat est considéré comme absent, sans justification valable pendant les séances des 14, 21 et 28 octobre 2019. Il est également déclaré absent des séances des 4, 13, 14 et 25 novembre 2019 ainsi que des séances des 2, 9, 11, 16, 23 et 30 décembre 2019. Le règlement intérieur ne prévoit rien de spécial dans ce cas.

L’article 147 du règlement intérieur de la première Chambre, invoqué dans le cas de Hamid Chabat, prévoit que si un député s’absente une première fois sans raison, le président lui adresse un avertissement écrit. A la deuxième absence non justifiée, il reçoit également un avertissement écrit de la présidence et son nom sera lu au début de la séance suivante. A partir de la troisième fois, tout absence sans justification est sanctionnée par un prélèvement correspondant au nombre de jours d’absence sur les indemnités par parlementaire.