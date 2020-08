© Copyright : DR

Kiosque360. Plusieurs responsables du PJD à Marrakech, dont le maire de la ville et son adjoint, ont été contaminés par le coronavirus. Un véritable cluster intra-parti qui a été provoqué par un diner politico-festif organisé chez lui par un dirigeant du parti islamiste.

Un diner politico-festif organisé, chez lui, par un responsable du PJD à Marrakech s’est transformé en un véritable cluster intra-parti. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du vendredi 28 août, que se trouvaient là le maire de Marrakech, Larbi Belcaid, son adjoint Abdessalem Sikouri, le président de l’arrondissement Annakhil, Youssef Ait Riad, le secrétaire régional du PJD, Abdelaziz Kaouji et le président de la commune de Suihla, Abderrazak Halouche ainsi que d’autres élus.

Le maire de Marrakech et son adjoint ont été testés positifs. Le premier a été mis à l’isolement et soumis au protocole sanitaire chez lui tandis que le président de l’arrondissement de Gueliz a été transféré à l’hôpital militaire de Benguerir. En tout, ce sont onze élus islamistes qui ont été infectés par le covid-19 dont le parlementaire et adjoint du maire Mohamed Toufla ainsi que son fils et son directeur de cabinet, infectés antérieurement par le virus.

Le quotidien Assabah rapporte que le frère de l’adjoint du maire et conseiller communal islamiste, Adil Al Moutassadik, a été le premier à avoir présenté les symptômes de la pandémie avant que le dépistage ne confirme sa positivité. Les résultats furent tout aussi positifs pour le responsable du siège du parti, Abdelhakim. A, le dirigeant de la jeunesse PJDiste, Younes. D, le candidat aux élections partielles dans la circonscription d’Ait Ourir, Fouad. A, ainsi qu’un autre membre du parti dénommé Adam. A.

Ce cluster intra-parti du PJD a poussé les autorités locales à soumettre aux tests de dépistage des centaines de fonctionnaires et d’élus qui étaient en contact avec le maire et son adjoint. Il s’est avéré que 45 fonctionnaires et élus ont été testés positifs dont certains ont été transférés à l’hôpital militaire de Benguerir, d’autres à l’hôpital Al Mamounia tandis que le reste des malades a été soumis à un protocole de traitement thérapeutique à domicile.