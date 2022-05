© Copyright : DR

Kiosque360. L’annonce de l’ouverture du grand parc Moulay Hassan à Ghabet Chabab à Marrakech a suscité une polémique sur les réseaux sociaux entre les partisans du PAM, qui dirige la mairie, et ceux du PJD, qui avait présidé à ses destinées. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Le grand parc Moulay Hassan à Ghabet Chabab à Bab Jdid à Marrakech est au cœur d’une vive polémique depuis l’annonce de son ouverture, en fin de semaine, par la présidente de la commune urbaine, Fatima-Zahra Mansouri.



Cette annonce, largement relayée sur les réseaux sociaux par les partisans du PAM, qui a pris les commandes de la mairie à l’issue des élections communales du 8 septembre, n’aurait pas été du goût des sympathisants du PJD, qui avait présidé aux destinées de la commune urbaine durant le précédent mandat (2015-2021), à la suite du Tracteur (2009-2015).



Les partisans du PAM font savoir que le projet structuré et structurant de la ville a été conçu pendant le premier mandat du Tracteur (2009-2015), tandis que les autres répliquent que le site a été lancé et réalisé sous leur règne, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du week-end des 7 et 8 mai.



Les partisans du PAM indiquent que «ce projet s’inscrit dans le cadre du grand chantier de Marrakech cité du renouveau que la maire de la ville Fatima-Zahra Mansouri avait présenté, en tant que présidente de la commune urbaine, devant SM le Roi Mohammed VI en 2014». Ce que la présidente a confirmé dans un «live», poursuit le quotidien, en faisant savoir que le site sera inauguré à l’occasion de l’anniversaire de SAR le prince héritier Moulay Hassan.



L’annonce a suscité de vives réactions des partisans de la Lampe et de ses anciens élus. Sur les réseaux sociaux, indique le quotidien, ils ont reproché au PAM d’avoir écarté «le PJD qui avait pourtant joué un rôle important dans la réalisation de ce projet pendant son mandat à la tête de la commune urbaine».



Par ailleurs, l’ancien président de l’arrondissement communal de Gueliz, Abdeslam Sekouri du PJD, a fait remarquer que «ce projet appartient aux habitants de la ville et ne devait pas faire l’objet de spéculations». La réplique des rivaux ne s’est pas fait attendre, en pointant du doigt les dysfonctionnements ayant émaillé sa gestion de l’arrondissement de Gueliz. Et de souligner de nouveau que «c’est bien la maire actuelle de la ville Fatima-Zahra Mansouri qui avait conçu et présenté ce projet devant le souverain».

L’ouverture de ce site, indique enfin le quotidien, sera marquée par des activités sportives, culturelles, musicales et de divertissement.