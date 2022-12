© Copyright : DR

Le Collectif international de soutien aux familles d'origine marocaine expulsées d'Algérie (CIMRA 75) appelle les instances nationales et mondiales, qui défendent les principes de paix et de justice, à faire pression sur les autorités algériennes pour reconnaître les violations qu’elles ont infligées à ces citoyens. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du mardi 20 décembre, que le CIMRA75 demande à ses instances de rappeler aux dirigeants de ce pays leur entière responsabilité dans ce drame. Il réclame, par ailleurs, leur indemnisation pour les préjudices qu’ils ont subis.

A l’occasion du 47éme anniversaire de ce douloureux événement, le Collectif a publié un communiqué dans lequel il condamne, encore une fois, la décision des autorités algériennes d'expulser des milliers de citoyens marocains résidant légalement sur le territoire algérien: «Les victimes de cette décision d’expulsion, ainsi que les ayants droit, s’interrogent sur les faits qui ont conduit à ce drame humain dont les blessures n’ont toujours pas cicatrisé après 47 ans», souligne le communiqué. Au niveau national, le Collectif appelle à accélérer la création d’une commission d’enquête parlementaire sur ce dossier, comme l’avait promis l’ensemble des groupes parlementaires contactés à ce sujet.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne que la même source indique que la CIMRA75 et l’Organisation marocaine des droits humains ( OMDH) avaient présenté un mémorandum pour la création d’une commission d’enquête parlementaire sur le drame des Marocains expulsés d’Algérie de manière arbitraire et sans avertissement préalable. Et le Collectif de préciser que «la création d'une commission d'enquête parlementaire sur le drame des Marocains expulsés d’Algérie revêt une grande importance, notamment pour la documentation de cet événement par une institution constitutionnelle sérieuse.

Cette commission permettra aussi de collecter les données détenues par les différentes administrations, les services publics, ainsi que les instances et les personnes morales et physiques». Cette initiative de l’institution législative aura un impact important sur la réhabilitation de la dignité de milliers de Marocains et la dénonciation de la responsabilité de l'Algérie dans cette tragédie