Quelques jours seulement après l'annonce de sa constitution, la mission parlementaire dédiée aux Marocains bloqués en Syrie et en Irak tiendra sa première réunion dans le courant de cette semaine, indique Al Massae dans sa livraison du 8 décembre. Les membres de la mission vont discuter, lors de cette réunion, de la possibilité de se rendre dans les camps de réfugiés syriens, situés sur les frontières avec la Turquie, pour rendre compte des conditions des femmes et mineurs marocains qui y sont détenus.

La réaction de la société civile ne s'est pas fait attendre. Contactée par le quotidien, la secrétaire générale de la Coordination nationale des Marocains détenus et bloqués en Irak et en Syrie, Meryem Zabroune, déclare que la constitution de cette mission parlementaire représente "une leur d'espoir pour les familles des détenus". Selon elle, il s'agit d'un indicateur positif de l'intérêt que portent les élus de la nation à ce dossier. Pour la secrétaire générale, la Coordination nationale s'accorde à dire que "ces enfants (des familles, ndlr) ont commis des erreurs en rejoignant les zones de conflit". Pour autant, poursuit-elle, "ils regrettent aujourd'hui, parce qu'ils ont été victimes d'un lavage de cerveau".

Selon Al Massae, le secrétaire général du parti Authenticité et modernité (PAM), Abdellatif Ouahbi, a été élu président de cette mission parlementaire. Le député PJD, Soulaimane Amrani, a quant à lui été élu rapporteur de ladite mission. La constitution de cette mission parlementaire intervient suite à une demande formulée, un an plus tôt, par le groupe parlementaire du parti Authenticité et modernité (PAM) à la Chambre des représentants, après la réception de plusieurs lettres de familles appelant au rapatriement de leurs proches détenus en Irak et en Syrie.

Le désormais ex-patron du Bureau central des investigations judiciaires (BCIJ), Abdelhak Khiame, annonçait en octobre 2019 que 280 femmes et 381 mineurs marocains étaient détenus en Irak et en Syrie.