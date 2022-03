© Copyright : Departement of State / Le360 (capture image vidéo)

Kiosque360. Le Secrétaire d’Etat devrait faire un premier déplacement au Maroc en mai prochain et un deuxième en juillet. Plusieurs autres rencontres de haut niveau entre les deux pays sont prévues dans les mois à venir. Explications dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghrebia.

La récente visite au Maroc de la numéro 2 du Département d’Etat a été l’occasion non seulement de réitérer la position américaine sur le Sahara marocain, mais également d’annoncer une série de rencontres de haut niveau dans les mois à venir. C’est ainsi, écrit le quotidien Al Ahdath Al Maghrebia dans sa livraison du week-end des 19 et 20 mars, qu’est prévue notamment une visite du Secrétaire d’État Antony Blinken en mai prochain dans notre pays.



Le déplacement du chef de la diplomatie américaine intervient, poursuit le quotidien, dans un contexte très complexe. Il s’agit une conjoncture internationale à la fois particulière et sensible et l’objet de la visite porte sur un sujet tout aussi préoccupant pour la communauté internationale. Le Secrétaire d’Etat devra, en effet, présider la réunion de la Coalition internationale contre Daech qui se tiendra au Maroc et à laquelle prendront part également les autres membres de la coalition. Il s’agit de la France, l’Australie, le Canada, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Turquie et l’Espagne.



Le déplacement du Secrétaire d’Etat pour présider cette réunion au Maroc rejoint, estime le quotidien, ce que les médias espagnols ont évoqué récemment en laissant entendre l’existence de liens entre le conflit russo-ukrainien et la situation d’instabilité et d’insécurité dans la région du Sahel. Et justement, l’Espagne est le pays européen le plus impliqué militairement dans cette zone avec plus de 500 militaires basés au Mali, soit la moitié du contingent européen envoyé dans cette zone, en plus de sa présence dans d’autres pays de la région.



Bref, peu après cette visite, poursuit le quotidien, le haut responsable américain est attendu de nouveau, deux mois plus tard, au Royaume pour participer, cette fois, à la réunion du Forum économique afro-américain qui aura lieu en juillet prochain à Marrakech. D’après le quotidien, c’est un message clair sur l’étendue et l’intensité du partenariat stratégique qui lie le Maroc aux Etats-Unis.



C’est d’ailleurs le message transmis récemment aux responsables algériens par la Sous-secrétaire d'Etat américaine, Wendy Sherman. Cette dernière, souligne le quotidien, a insisté pour réitérer la position de son pays sur la question du Sahara et le plan d’autonomie lors de sa visite à Alger où elle s’est rendue après avoir co-présidé à Rabat, il y a quelques jours, une session du dialogue stratégique Maroc-USA.



Par ailleurs, ajoute le quotidien, alors qu’elle se trouvait à Rabat, le 9 mars dernier, la sous-secrétaire d’État américaine a tenu à réitérer le soutien de son pays au plan d’autonomie proposé par le Maroc en 2007, en tant que solution définitive au conflit artificiel autour du Sahara marocain. Les États-Unis, a-t-elle affirmé, continuent de considérer le plan d’autonomie marocain comme sérieux, crédible et réaliste, et comme une approche pouvant répondre aux aspirations des populations de la région.