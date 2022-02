© Copyright : DR

Kiosque360.

Les relations entre le Maroc et les pays du Golfe semblent avoir retrouvé leur chaleur d’antan après plusieurs années de coups de froid, associés à un contexte politique tendu aux niveaux national, régional et international. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du mercredi 9 février, que ces relations sont devenues prioritaires dans les agendas diplomatiques du Royaume et de ces Etats. C’est ainsi qu’au cours des quatre derniers mois, le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a, sur instructions royales, visité l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et le Qatar. Durant cette même période, le Conseil de coopération du Golfe a publié deux communiqués soutenant l’intégrité territoriale et la sécurité du Royaume.

Le Maroc n’a pas tardé à leur rendre la pareille en condamnant le terrorisme houthi soutenu par l’Iran et perpétré contre les Emirats et l’Arabie saoudite. Sur un autre plan, le Royaume a exprimé son soutien inconditionnel à la candidature de Riyad pour accueillir l’exposition universelle «expo 2030». Il est vrai que ces indicateurs ne constituent pas des gages de réchauffement des relations entre le Maroc et les pays du Golfe. Mais il est certain qu’ils reflètent un climat positif, surtout après la réconciliation entre ces pays, laquelle va contribuer grandement à briser la glace des mésententes du passé.

L’éditorialiste du quotidien Al Akhbar indique qu’il ne faut pas oublier que la sagesse de la diplomatie marocaine a, sous l’égide du Roi Mohammed VI, permis de maintenir un lien amical avec les pays du Golfe, malgré des différends somme toute éphémères. Une diplomatie royale qui a été fortement appréciée par les décideurs de chacun des pays du Conseil de coopération du Golfe. D’autant qu’aussi bien les dirigeants des pays du Golfe que le souverain sont convaincus que les intérêts stratégiques de leurs pays priment sur toute autre considération. Les menaces et les dangers que représente l’axe iranien, qui nourrit les orientations séparatistes à l’intérieur des pays arabes, fait de ce rapprochement une orientation stratégique à long terme et non pas une tactique ponctuelle.

Autant dire que le Maroc et les pays du Golfe, qui sont liés par un destin commun, doivent agir comme une seule entité face aux défis et aux dangers qui les guettent. Ainsi, l’atteinte à la stabilité, à l’intégrité territoriale et aux intérêts de l’un de ces Etats constitue une agression contre tous ces pays. C’est pour cela qu’il faut consolider davantage la coopération bilatérale dans tous les domaines pour constituer un front solide et uni face aux dangers extérieurs.