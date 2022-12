© Copyright : Ministère des Affaires étrangères / Royaume du Maroc

Kiosque360. Pour le département d’État, la coopération dans le domaine des hydrocarbures entre le Maroc et le Nigeria joue un rôle important dans la sécurité énergétique en Afrique. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

C’est un rendez-vous exceptionnel que celui organisé, à Washington, par le Conseil du Commerce USA-Nigéria, en partenariat avec l'ambassade du Maroc aux Etats-Unis. Il s'agit aussi d'une rencontre de haut niveau, tenue en marge du Sommet des dirigeants USA-Afrique, qui s’est particulièrement intéressée à l’avenir énergétique du continent africain, écrit le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du lundi 19 décembre.

La rencontre a traité, en effet, du rôle du Nigeria et du Maroc dans le cadre de la coopération régionale et l'avenir du secteur énergétique en Afrique. En plus des deux pays qui, au demeurant, peuvent bénéficier de la transformation que connaissent les besoins du marché mondial de l'énergie, les États unis s’intéressent également de près à cette question. En effet, souligne le quotidien, le représentant spécial américain pour le Commerce, Dilawar Syed, a souligné l'importance de la coopération entre le Maroc et le Nigeria dans le cadre d'un partenariat visant à assurer la réussite de la transition énergétique du continent africain. Ce partenariat bilatéral solide, poursuit le responsable américain, joue un rôle important dans la sécurisation de l'avenir énergétique mondial. Ce dernier a également mis en avant le potentiel à long terme offert par le domaine des énergies renouvelables dans le continent africain, ainsi que les perspectives prometteuses qu'offre le développement des hydrocarbures pour le Maroc.

Cela dit, poursuit Al Ahdath Al Maghribia, au cours de cette rencontre, les participants ont estimé que ce partenariat ne se limitait pas à favoriser la prospérité du continent africain mais à contribuer, également, à développer l'avenir de l'énergie au niveau international. Ils ont souligné que les défis posés au niveau mondial, notamment les répercussions de la pandémie du Covid-19, la crise énergétique et alimentaire, ainsi que le changement climatique, faisaient du partenariat entre le Maroc et le Nigeria un modèle pour développer l'avenir des énergies renouvelables.

Le quotidien, à ce propos, cite le ministre nigérian de l'Industrie, du Commerce et de l'Investissement, qui a mis en avant les efforts déployés par le Maroc et le Nigeria dans l’objectif d’assurer l'accès à l'énergie et de lutter contre le changement climatique. Cela passe notamment, a-t-il dit, par la hausse des investissements dans le secteur des énergies renouvelables. Il a notamment estimé, relève le quotidien, que les défis que connaît le monde aujourd'hui démontraient l'importance de la coopération pour atténuer l'impact de la crise énergétique et sécuriser l'avenir du secteur dans le monde.

De son côté, la directrice générale de l'Office national des hydrocarbures et des mines, Amina Benkhadra, a indiqué que la coopération entre le Maroc et le Nigeria visait à établir un modèle de coopération Sud-Sud et à agir en tant que catalyseur des opportunités économiques africaines. Elle a souligné que le Roi Mohammed VI œuvrait, depuis plus de deux décennies, à imprimer une forte impulsion à la coopération Sud-Sud et au partenariat mutuellement bénéfique entre les deux parties. Elle a ainsi expliqué que le projet de gazoduc entre le Maroc et le Nigeria représentait justement un cadre idoine pour l'action commune. La responsable a noté, par ailleurs, qu'il existait une demande continue pour les investissements dans les infrastructures de la part des économies ouest-africaines, ce qui offre un potentiel de croissance important.