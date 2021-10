© Copyright : Ministère israélien des Affaires étrangères / AFP

Les ministres israéliens de la Défense et de l’Economie sont attendus prochainement pour une visite officielle au Maroc, selon David Govrin, ambassadeur de l’Etat hébreu au Maroc.

Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, ainsi que le ministre de l'Economie, Amir Peretz, seront en visite officielle au Maroc dans les prochains jours, a annoncé hier, jeudi 14 octobre 2021, David Govrin, ambassadeur d’Israël au Maroc, dans une conférence de presse tenue à Rabat, exprimant sa conviction que ces visites reflètent l’importance des relations entretenues entre le Maroc et l’Etat hébreu.

Le diplomate a souligné que ces rencontres contribueraient au développement des relations entre les deux pays et auraient un impact sur les sociétés tant marocaine qu'israélienne, indique le site d’informations israélien i24News.

Par ailleurs, David Govrin a évoqué les moyens de développer les relations dans divers domaines possibles, tels que le commerce et l'économie, soulignant en premier lieu les progrès tangibles dans les relations académiques, culturelles et éducatives entre les deux pays, ajoutant que «nous nous efforçons toujours de développer et de mettre en réseau des relations dans d'autres domaines, tels que la gestion de l'eau, l'agriculture et les énergies renouvelables».

En ce qui concerne la revitalisation des relations touristiques, l'ambassadeur indique que «nous devons tenir compte du fait que les discussions sur cette question se déroulent à la lumière de la pandémie du coronavirus, qui a grandement contribué à entraver et à geler le mouvement touristique, mais comme vous le savez, nous avons pris l'initiative, il y a environ deux mois, de lancer des vols directs entre Israël et le Maroc. Nul doute que la conduite de ces vols directs contribuera à redynamiser le mouvement touristique des deux côtés».

D’autre part, l'ambassadeur a expliqué qu'il existe une grande différence entre les relations d'Israël avec les pays du Golfe et ses relations avec le Maroc. Contrairement à la première, qui est très récente (environ un an), les relations d'Israël avec le Maroc se distinguent par une histoire qui remonte à 1995.

Enfin, David Govrin a exprimé sa joie suite à l’accueil et aux phrases de bienvenues chaleureuses reçues, tels que «notre maison est la vôtre», ou encore «bienvenue dans votre résidence secondaire».

En poste à Rabat depuis plusieurs mois en tant que chef du bureau de liaison d’Israël, David Govrin a entamé sa fonction d'ambassadeur de l'Etat hébreu au Maroc le dimanche 10 octobre 2021.