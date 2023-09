Maroc-Israël: Enaam Mayara en visite officielle à la Knesset, voici son programme

Dans un communiqué publié le 4 septembre sur son portail officiel, la Knesset indique qu’Enaam Mayara «sera reçu avec un tapis rouge et une garde d’honneur cérémonielle conformément à tous les protocoles d’Etat».

D’après l’institution, cette visite est historique pour plusieurs raisons, puisque le président de la Chambre des conseillers sera le premier haut responsable marocain et l’un des rares de confession musulmane à mettre les pieds dans cet hémicycle. Egalement, et surtout, «ce sera la première réunion formelle en Israël impliquant des hauts fonctionnaires des deux pays depuis la reconnaissance par Israël de la marocanité du Sahara».

Le déplacement d’Enaam Mayara en Israël intervient trois mois après celui d’Amir Ohana à la Chambre des représentants et à la Chambre des conseillers. Celui-ci devenait ainsi le «premier président de la Knesset à être invité pour une visite d’Etat dans un pays musulman», précise le communiqué.

Lire aussi : Info Le360. Le président de la Chambre des conseillers attendu en Israël le 7 septembre prochain

Le communiqué liste également les différentes étapes protocolaires de cette visite. Après l’accueil officiel, Enaam Mayara participera à une cérémonie au cours de laquelle le drapeau marocain sera hissé et l’hymne national marocain interprété pour la première fois dans ce Parlement.

Il signera par la suite le livre d’or de la Knesset lors d’une cérémonie spéciale dans la salle d’Etat Chagall. Juste après, Amir Ohana tiendra une réunion de travail avec la délégation marocaine, suivie d’une déclaration conjointe aux médias.

«Il s’agit d’une visite sans précédent qui marque une nouvelle ère dans les relations entre Israël et le Maroc. Autrefois, l’idée d’un haut fonctionnaire marocain en visite d’Etat en Israël n’était qu’un rêve lointain», a commenté Amir Ohana. Et d’ajouter: «Aujourd’hui, c’est une réalité pleine d’espoirs et de promesses qui souligne le potentiel d’élargissement de la paix au Moyen-Orient. (…) Quelle meilleure façon d’exprimer les liens chaleureux entre nos nations qu’en favorisant des relations solides entre leurs Parlements?»